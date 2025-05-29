深圳高速公路︰４月沿江項目路費收入６３１７﹒７萬人民幣

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２５年４月未經審計路費收入，在廣東省深圳地區方面，其中，沿江項目的路費收入
６３１７﹒７萬元（人民幣．下同），日均收入為２１０﹒６萬元。外環項目的收入達到
９７１４﹒２萬元，日均收入為３２３﹒８萬元。（ｋｌ）
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29/05/2025 18:32
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