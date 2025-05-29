《神州頭條》財經報章頭版摘要：何立峰歡迎美資參與中國市場發展

《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



何立峰：歡迎美資金融機構積極參與中國資本市場建設發展

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中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰２８日在人民大會堂會見美國摩根士丹利聯席總裁丹

．辛克維茲。何立峰表示，中國堅持以高水平開放推動高質量發展，將為中國和全球經濟激發活

力、增添動力，歡迎摩根士丹利在內的更多美資金融機構和長期資本持續深化對華互利合作，積

極參與中國資本市場建設發展。



財政部今年將在香港發行６８０億元人民幣國債

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２０２５年財政部將在香港特別行政區，分六期發行６８０億元人民幣國債。前兩期共計２５０

億元人民幣國債已分別於２月、４月發行。２月１９日，財政部在香港面向機構投資者招標發行

２０２５年首期１２５億元人民幣國債，受到投資者廣泛歡迎，認購倍數２﹒８６倍。其中，２

年期３５億元，發行利率１﹒７５％；３年期３０億元，發行利率１﹒８０％；５年期３０億元

，發行利率１﹒８８％；１０年期２０億元，發行利率２﹒０８％；３０年期１０億元，發行利

率２﹒３７％。



政策效應不斷顯現，企業赴境外上市持續升溫

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寧德時代、恒瑞醫藥等Ａ股龍頭公司登陸港股，兆易創新、三一重工等多家行業領軍企業紛紛宣

布擬赴港上市，晶澳科技等企業的境外上市Ｈ股備案申請獲中國證監會接收……近段時間，境內

企業赴境外上市熱潮湧動。市場人士認為，近期監管部門關於「進一步提高境外上市備案質效」

「繼續支持符合條件的科技企業利用境內境外資本市場規範發展」「提升境內企業跨境融資便利

化水平」等表態和舉措，將為企業境外上市提供更加透明、高效、可預期的監管環境，增強企業

在全球市場的拓展能力。





《上海證券報》



多路資金吹響集結號，股市再添活水

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近期，Ａ股市場迎來多個積極信號：主動偏股基金倉位結束了連續３周的下行趨勢，公募自購力

度持續加碼，百億級私募基金與保險資金的入市意願也不斷提升。多路增量資金正在用實際行動

，為市場注入「活水」。據天風證券測算，截至５月２３日，主動偏股混合型基金平均倉位為

８３﹒９４％，較５月１６日提升了１﹒４６個百分點，實現了連續３周下行後的首次回升。



政策精準抵達，「益企」暖風持續護航中小企業

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近期，在工業和信息化部等部門的組織下，「一起益企」中小企業服務行動正在各地開展。央地

聯手在優化環境、創新強企、政策惠企等方面開展高水平服務，持續護航中小企業高質量發展。

各地在融資促進、拓展市場、引才育才、管理提升等方面開展服務，持續優化企業發展環境。



「小保險」撐起民生「大保障」

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保險業新「國十條」已實施半年多，金融監管總局細分政策密集落地。保險業服務實體經濟有哪

些新探索？創新過程中面臨哪些新挑戰？細分監管政策又取得哪些成效？近期，上海證券報記者

走訪調研四川、廣東、山東、天津等地的創新實踐，實探保險業在改革創新中展現的新活力，以

及服務實體經濟高質量發展的新路徑。





《證券時報》



保險資金長期投資改革試點迎來新力量

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第三批保險資金長期投資試點機構正陸續獲批。與前兩批試點多為大型險企不同，第三批試點參

與機構將新增多家中小保險公司。參與試點的險資機構在數量和類型上實現新突破的同時，在參

與模式上也有所創新。



穿越２萬公里走進圭亞那，探營中企出海新故事

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在多家Ａ股公司的２０２４年年報中，都提到了一個遙遠的南美國度－－圭亞那。無論是資源能

源領域的中國海油、紫金礦業，還是產業鏈中游的招商輪船、中工國際，以及民營企業中天科技

、迪威爾，都將圭亞那項目列入財報，不少公司將在圭項目作為牽引公司海外業務增量的重要動

力。這個南美洲北部國家，何以吸引眾多中資企業趕潮布局呢？



上期所就業務規則國際化草案公開徵求意見

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上海期貨交易所日前發布公告，就業務規則國際化草案公開徵求意見。上期所表示，為服務國家

高水平對外開放戰略，助力上海國際金融中心建設，提升重要大宗商品價格影響力，上期所圍繞

加強監管、防範風險、促進期貨市場高質量發展這一主線，立足中國特色期貨監管制度，擬對現

行業務規則進行系統性國際化改造，全面引入境外參與者全流程參與境內期貨市場，著力構建一

套與上期所平台國際化相適應的安全、規範、透明、開放、可預期的制度體系，推動上期所高水

平制度型開放。（ｅｗ）

