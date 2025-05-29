《鍾之日記》關稅叫停，蘋概齊漲

《鍾之日記》５月２９日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國法院裁定特朗普向各國徵收全面關稅越權且遭禁制，隔夜美股三大指數集體收跌，反映

中概股表現的金龍指數亦回吐。港股低開１７點，之後止跌回升，出口及蘋概股造好，港股午後

升幅逐漸擴大。恒指全日收報２３５７３，升３１５點或１﹒４％，主板成交近２２６９億元。



＊滬指止跌回升，成交大增１７％＊



滬綜指今日反彈收升０﹒７％，止五連跌，收報３３６３﹒４５點，深成指亦漲１﹒２４％

，創業板指揚１﹒３７％。滬深兩市成交額亦有所回升，全天錄約１﹒２萬億元人民幣，較上個

交易日放量１７％。分析人士認為，此前市場的一大疑雲是美國總統特朗普關稅反覆，這次美國

法院裁定特朗普徵收關稅是越權，給全球市場一個定心丸，對包括Ａ股在內的全球市場都是一個

利好。



消息指美國向多家電子設計自動化（ＥＤＡ）軟件提供商發信，要求暫停銷售半導體設計軟

件給中國客戶；美商務部聲明指正在審查對中國具有戰略意義的出口，已暫停了現有的出口許可

證，或提出了額外許可的要求。ＥＤＡ相關概念股在國產替代預期下勁揚，板塊全日收升

６﹒９％，芯片設計軟件研發商華大九天（深：３０１２６９）彈１４﹒７％。



下跌方面，黃金股展開調整。國際金價周四（２９日）觸及逾一周低點，但機構依然看好黃

金市場前景。高盛建議，黃金和石油可作為長期投資組合中對抗通脹的工具，並稱在外界擔心美

國機構信譽和原油抵御供應衝擊的能力之際，黃金作為避風港具有吸引力。



＊美法院叫停特朗普關稅，蘋概受惠上揚＊



美國貿易法庭裁定，特朗普針對存在貿易逆差的國家，援引《國際緊急經濟權力法》

（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｗｅｒｓ

Ａｃｔ，簡稱ＩＥＥＰＡ）全面實施關稅，是超越總統權限，下令「撤銷並永久禁止實施這些關

稅」，華府將可向聯邦法院提出上訴。該法院給予政府１０天的時間，以「實現」這項裁定，但

沒有提供取消關稅必須採取的任何具體步驟指示。



特朗普政府目前已就裁決提出上訴，最終有可能會訴諸美國最高法院。美國白宮發言人表示

，非民選法官無權決定如何妥善處理國家緊急狀態，認為外國對美國的非互惠待遇加劇美國出現

歷史性以及持續的貿易逆差，而這些赤字造成國家緊急狀態，摧毀美國社區及工人，並削弱美國

的國防工業基礎。



法院裁決為美國所謂對等關稅政策帶來新的不確定性，早前遭受衝擊的板塊則受惠消息上揚

。今日蘋概股普遍收升，舜宇光學（０２３８２）漲４﹒５％，高偉電子（０１４１５）及比亞

迪電子（００２８５）升約３﹒６％，丘鈦科技（０１４７８）彈３﹒４％，瑞聲科技

（０２０１８）收升３﹒１％。



此前，特朗普威脅，如果蘋果公司未能將ｉＰｈｏｎｅ生產從海外轉移到美國，將面臨

２５％的關稅。其後又將此威脅擴展至三星電子等其他手機設備製造商，旨在通過經濟手段推動

製造業回流美國。不過，天風國際證券分析師郭明錤表示，從獲利能力的角度來看，蘋果寧願承

擔在美國市場銷售ｉＰｈｏｎｅ的額外２５％關稅，也比將ｉＰｈｏｎｅ組裝線遷回美國要好得

多。郭明錤指出，若將生產轉移至美國，蘋果需投入數十億美元用於基礎設施、勞動力及培訓，

且無法保證達到亞洲現有運營的規模、成本或速度。



＊新股超旺場，港所見４百＊



近期香港新股市場熱鬧，不但有今年全球最大新股寧德時代（０３７５０）上市，大批Ａ股

公司亦紛紛表示要在港發Ｈ股；地緣政治緊張下，除更多美國預託證券（ＡＤＲ）回流外，海外

上市受阻的快時尚跨境電商ＳＨＥＩＮ最新傳出將上市地點從倫敦改至本港，因其倫敦上市計劃

遲遲未獲得中證監批准，如轉場成功，最快年內上市。



港交所（００３８８）行政總裁陳翊庭透露，目前超過１５０家企業正排隊等待在香港上市

，其中不乏集資規模超過１０億美元的超大型企業。



港交所今日表現神勇，衝上４０１元，創自２０２２年３月以來新高，收市漲２﹒４％，報

４００﹒４元。



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