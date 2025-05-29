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AH股新聞

29/05/2025 11:03

《Ａ股焦點》招商輪船、安通控股終止航運業務重組，兩者股價升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》央企招商局集團旗下兩大航運上市平台－－招商輪船
（滬：６０１８７２）和安通控股（滬：６００１７９）近日分別發布《關於終止分拆子公司重
組上市的公告》和《關於終止發行股份購買資產暨關聯交易事項的公告》，宣告此前備受資本市
場關注的招商局集團航運業務重組已停止。
　
　　招商輪船現升０﹒４９％，報６﹒１５元人民幣；安通控股升１﹒８３％，報２﹒７８元人
民幣。
　
　　關於終止重組的原因，兩家公司均表示，交易各方尚未就交易條款等相關事項協商一致，且
考慮到本次交易事項自籌劃以來歷時較長，當前市場環境及標的公司實際情況較本次交易籌劃初
期已發生一定變化，為維護上市公司和投資者長期利益，決定終止交易。
　
＊首季集裝箱航運行業盈利超預期，交易對價不再適用＊
　
　　據《財新》引述一名券商研究員報道稱，上述重組終止是因為一季度集裝箱航運行業盈利情
況超出預期，特別是安通控股的淨利潤增長超過９倍，之前的交易對價體系已不再適用。
　
　　《財新》報道稱，此前已有多名招商輪船投資者對重組表示不滿，他們認為，現在集運運價
在大漲，中外運集運是上市公司的優質資產，盈利成長性很好，剝離後會對上市公司全年業績產
生影響。
　
　　據２０２４年６月披露的預案，當時安通控股擬通過向招商輪船發行股份的形式，購買後者
持有的中外運集運１００％股權和招商滾裝７０％股權。招商輪船稱交易以分拆子公司重組上市
為目的，交易完成後其將成為安通控股的控股方，而招商局集團將成為安通控股的實際控制人。
（ｊｑ）

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