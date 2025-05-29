【大國博弈】外交部：就無理取消中國留學生簽證已向美方提出交涉

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，美方以意識

形態和國家安全為借口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國

正常人文交流。中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。



毛寧強調，美方這一政治性歧視性做法，戳穿了美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言，只

會進一步損害美國的自身、國際形象和國家信譽。



對《彭博》記者追問，美方針對中國留學生簽證的決定會否對包括中美貿易在內的其他中美

關係領域產生進一步影響？毛寧回應，對於中美關係，中方的立場是一貫的。我們希望美方能夠

同中方相向而行，能夠多做建設性的事情，多做有利於中美關係健康、穩定、可持續發展的事情

。



美國國務卿魯比奧周三（２８日）發聲明，指美方將開始吊銷部分中國留學生的簽證，主要

涉及與中國共產黨有關聯，或修讀關鍵學科的學生。聲明又指，美國國務院亦會修訂簽證規限，

加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。此外，中國官媒央視記者獲悉，美國國務院高級官員

表示，美國務院正在審查與哈佛大學相關的所有簽證持有人，而不僅僅是學生簽證。審查範圍包

括Ｂ－１（商務）、Ｂ－２（旅遊）以及其他簽證。（ｃｔ）











