【ＡＩ】浦東發布具身智能產業支持政策，單項目最高支持達億元級

《經濟通通訊社２９日專訊》今日，２０２５張江具身智能開發者大會暨國際人形機器人技

能大賽在上海張江科學會堂開幕。上海市浦東新區發布《具身智能產業支持１６條政策》，政策

聚焦技術創新、應用落地與人才集聚等關鍵環節，內容涵蓋具身智能技術創新、應用推廣、場景

示範、大模型應用、人才保障和企業成長等六大方向。



政策提及將對關鍵核心技術攻關、新型研發機構、大企業創新中心等給予最高２０００萬元

（人民幣．下同）的資金支持，鼓勵具身智能技術自主突破；在應用層面，著力支持具身智能技

術在產業、市場中的融合與落地，單個項目支持額度最高可達億元級。



上海市人民政府副秘書長、浦東新區區長吳金城表示，浦東作為全國首個人工智能創新應用

先導區，接下來將全面支持具身智能關鍵技術突破攻關，將強化企業創新主體地位，加強大腦、

小腦、肢體等技術發展，推動端到端多模態空間智能等算法模型研發應用，支持靈巧手關節模組

、高端傳感器、空心杯電機等核心零部件的突破，打造具身智能產業最好的生態。



目前，具身智能產業首期專項基金１０億元已到位；引領區基金規模為２００億元，市級科

創母基金６７０億元均布局在浦東，同時還有１００億元的未來產業基金。這些基金將協同發力

，形成合力，共同為產業發展賦能。（ｊｑ）

