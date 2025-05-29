《中國要聞》中辦國辦：穩步擴大碳排放權交易市場行業覆蓋範圍

《經濟通通訊社２９日專訊》中辦、國辦印發《關於健全資源環境要素市場化配置體系的意

見》，從完善資源環境要素配額分配制度、優化資源環境要素交易範圍、健全資源環境要素交易

制度、加強資源環境要素交易基礎能力建設等方面作出部署，完善資源環境要素交易市場，促進

資源環境要素支持發展新質生產力，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，加快經濟社會發展全面

綠色轉型。



《意見》其中提出，要結合碳達峰碳中和工作需要、行業降碳潛力和碳排放核算基礎等，穩

步擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋範圍，擴展交易主體，豐富交易品種、交易方式。完善全

國溫室氣體自願減排交易市場，逐步擴大支持領域。加強綠證與全國碳排放權交易市場、全國溫

室氣體自願減排交易市場的銜接，避免交易主體從綠證交易與全國溫室氣體自願減排交易中重復

獲益。立足國內市場自身建設，積極推動與相關國際機制銜接互認。



《意見》並提出，強化資源環境目標銜接。加強碳排放權交易與碳排放雙控制度銜接，推動

全國碳排放權交易市場逐步由強度控制轉向配額總量控制。嚴格用水總量和強度雙控，推動用水

權交易、江河水量分配、水資源調度、取水許可管理、計劃用水管理、取用水監管等制度銜接。

加強排污權與排污許可等制度銜接，推動建立以排污許可證為確權憑證和監管載體的排污權交易

制度。



＊目標到２０２７年碳排放權、用水權交易制度基本完善＊



《意見》的主要目標是：到２０２７年，碳排放權、用水權交易制度基本完善，排污權交易

制度建立健全，節能市場化機制更加健全，資源環境要素交易市場更加活躍、價格形成機制更加

健全，推動資源環境要素暢通流動、高效配置，充分釋放市場潛力，對實現相關資源環境目標的

支撐作用有效增強。（ｊｑ）

