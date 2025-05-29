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AH股新聞

29/05/2025 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０１％，美國對中國芯片限制再加碼

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早輕微高開，滬綜指高開０﹒０１％，報
３３４０﹒４點，深成指高開０﹒０３％，創業板指高開０﹒１５％，無人駕駛概念開盤造好，
消費股走低。
　
　　外電消息，美國對中國的芯片出口限制再加碼，最新目標針對芯片設計軟件。報道稱，美國
商務部旗下工業與安全署發出禁令，要求一些美國企業，包括Ｃａｄｅｎｃｅ、
Ｓｙｎｏｐｓｙｓ及西門子ＥＤＡ等，停止向中企銷售出口半導體設計軟件。美國商務部發言人
表示，正在審查對中國具有戰略意義的出口，並指審查期間已暫停了現有的出口許可證，或提出
了額外的許可證要求。
　
　　美國針對中國的行動不止於此。美國國務卿盧比奧表示，美國計劃開始吊銷中國學生簽證。
盧比奧在聲明中表示，受影響學生包括「與中國共產黨有聯繫或在關鍵領域學習的學生」。他補
充，美國還將加強審查未來所有來自中國內地和香港的簽證申請。
　
　　國務院副總理何立峰昨日（２８日）在人民大會堂會見美國摩根士丹利聯席總裁丹．辛克維
茲。何立峰表示，中國堅持以高水平開放推動高質量發展，歡迎更多美資金融機構和長期資本持
續深化對華互利合作，積極參與中國資本市場建設發展。
　
　　另外，人民銀行公布，今日進行２６６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今
日有１５４５億元逆回購到期，即今日淨投放１１１５億元。（ｒｙ）

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