《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒７２％，數字貨幣、無人駕駛股領先

《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今反彈，滬綜指半日收升０﹒７２％，報

３３６３﹒９７點，深成指、創業板指分別漲１﹒１２及１﹒１６％。兩市上午成交額７４３７

億元（人民幣．下同），較上個交易日放量９１４億元或１４％。



盤面上，數字貨幣概念集體拉升，板塊指數上午漲逾５％，跨境支付活躍，收升４﹒５％。

ＥＤＡ概念股更是強勢爆發，概倫電子（滬：６８８２０６）升２０％封板，華大九天

（深：３０１２６９）升近１２％。外媒引述消息人士報道，美國特朗普政府已下令要求一些擁

有電子設計自動化（ＥＤＡ） 技術的美國企業，停止向中國銷售半導體設計軟件。



另外，無人駕駛物流概念繼續活躍，德邦股份（滬：６０３０５６）、雲內動力

（深：０００９０３）、通達電氣（滬：６０３３９０）等多股漲停。德邦股份發布股票交易異

常波動公告，稱關注到近期市場有關於「無人駕駛物流車」的熱點概念，但公司暫未實際應用無

人駕駛物流車，目前相關熱點概念不會對公司業績產生影響。



下跌方面，黃金概念、食品、草甘膦等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

