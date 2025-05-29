《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％，止五連跌，兩市成交放量１７％

《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指今日反彈收升０﹒７％，止五連跌，收報

３３６３﹒４５點，深成指亦漲１﹒２４％，創業板指揚１﹒３７％。滬深兩市成交額亦有所回

升，全天錄約１﹒２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１７５５億元或１７％。



分析人士認為，此前市場的一大疑雲是美國總統特朗普關稅反覆，這次美國法院裁定特朗普

徵收關稅是越權，給全球市場一個定心丸，對包括Ａ股在內的全球市場都是一個利好。



消息指美國向多家電子設計自動化（ＥＤＡ）軟件提供商發信，要求暫停銷售半導體設計軟

件給中國客戶；美商務部聲明指正在審查對中國具有戰略意義的出口，已暫停了現有的出口許可

證，或提出了額外許可的要求。



ＥＤＡ相關概念股在國產替代預期下勁揚，板塊全日收升６﹒９％，概倫電子

（滬：６８８２０６）、廣立微（深：３０１０９５）升２０％漲停，芯片設計軟件研發商華大

九天（深：３０１２６９）彈升１４﹒７％。



下跌方面，黃金股展開調整，萊紳通靈（滬：６０３９００）跌停。國際金價周四（２９日

）觸及逾一周低點，但機構依然看好黃金市場前景。高盛建議，黃金和石油可作為長期投資組合

中對抗通脹的工具，並稱在外界擔心美國機構信譽和原油抵御供應衝擊的能力之際，黃金作為避

風港具有吸引力。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８５８﹒７０ ＋０﹒５９

上證指數 ３３６３﹒４５ ＋０﹒７０ ４５３７﹒４１

深證成指 １０１２７﹒２０ ＋１﹒２４ ７３１６﹒８１

創業板指 ２０１２﹒５５ ＋１﹒３７

科創５０ ９８６﹒３０ ＋１﹒６１

Ｂ股指數 ２６０﹒５７ ＋０﹒９１ １﹒２８

深證Ｂ指 １２０５﹒８０ ＋０﹒６０ ０﹒６３

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