  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７％，止五連跌，兩市成交放量１７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指今日反彈收升０﹒７％，止五連跌，收報
３３６３﹒４５點，深成指亦漲１﹒２４％，創業板指揚１﹒３７％。滬深兩市成交額亦有所回
升，全天錄約１﹒２萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１７５５億元或１７％。
　
　　分析人士認為，此前市場的一大疑雲是美國總統特朗普關稅反覆，這次美國法院裁定特朗普
徵收關稅是越權，給全球市場一個定心丸，對包括Ａ股在內的全球市場都是一個利好。
　
　　消息指美國向多家電子設計自動化（ＥＤＡ）軟件提供商發信，要求暫停銷售半導體設計軟
件給中國客戶；美商務部聲明指正在審查對中國具有戰略意義的出口，已暫停了現有的出口許可
證，或提出了額外許可的要求。
　
　　ＥＤＡ相關概念股在國產替代預期下勁揚，板塊全日收升６﹒９％，概倫電子
（滬：６８８２０６）、廣立微（深：３０１０９５）升２０％漲停，芯片設計軟件研發商華大
九天（深：３０１２６９）彈升１４﹒７％。
　
　　下跌方面，黃金股展開調整，萊紳通靈（滬：６０３９００）跌停。國際金價周四（２９日
）觸及逾一周低點，但機構依然看好黃金市場前景。高盛建議，黃金和石油可作為長期投資組合
中對抗通脹的工具，並稱在外界擔心美國機構信譽和原油抵御供應衝擊的能力之際，黃金作為避
風港具有吸引力。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８５８﹒７０　　＋０﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６３﹒４５　　＋０﹒７０　　　　４５３７﹒４１　　
　　深證成指　　１０１２７﹒２０　＋１﹒２４　　　　７３１６﹒８１　　
　　創業板指　　２０１２﹒５５　　＋１﹒３７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８６﹒３０　　＋１﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒５７　　＋０﹒９１　　　　　１﹒２８　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０５﹒８０　　＋０﹒６０　　　　　０﹒６３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美印從「戰略擁抱」，走向「戰術疏離」

29/05/2025 12:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處