《Ａ股焦點》美芯片限制加碼，國產替代炒起，滬深半導體股活躍

《經濟通通訊社２９日專訊》美國特朗普政府據報正著手限制對中國出售芯片設計軟件，同

時也在評估就該問題發布更廣泛的政策聲明。外電報道，美國商務部工業與安全局上周五已向主

要的電子設計自動化（ＥＤＡ）軟件提供商發出信函，要求他們暫停向中國客戶發貨。



國產替代進程料加速。廣東省政務服務和數據管理局近日印發《數字廣東建設２０２５年工

作要點》，提出發展半導體與集成電路產業。加快華潤微、方正微、粵芯、增芯等重大項目建設

和產能爬坡，補齊集成電路製造、先進封測等短板，發展材料及裝備產業，謀劃光芯片產業創新

平台。



滬深半導體芯片股活躍，概倫電子（滬：６８８２０６）升２０％封板，廣立微

（深：３０１０９５）及華大九天（深：３０１２６９）均升超１５％，台基股份

（深：３０００４６）漲６％，安路科技（滬：６８８１０７）升５﹒９％，燦芯股份

（滬：６８８６９１）升４﹒７％，寒武紀（滬：６８８２５６）、中芯國際

（滬：６８８９８１）、航宇微（深：３０００５３）跟漲。



值得一提，英偉達行政總裁黃仁勳周三（２８日）接受《彭博》採訪時表示，美國產品與中

國替代產品之間的差距正在縮小，華為最新ＡＩ芯片的性能與英偉達的Ｈ２００芯片相似，「中

國競爭對手已經進化了，華為公司已經變得相當令人敬畏」。（ｒｙ）

