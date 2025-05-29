  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2025 10:09

《Ａ股焦點》美芯片限制加碼，國產替代炒起，滬深半導體股活躍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國特朗普政府據報正著手限制對中國出售芯片設計軟件，同
時也在評估就該問題發布更廣泛的政策聲明。外電報道，美國商務部工業與安全局上周五已向主
要的電子設計自動化（ＥＤＡ）軟件提供商發出信函，要求他們暫停向中國客戶發貨。
　
　　國產替代進程料加速。廣東省政務服務和數據管理局近日印發《數字廣東建設２０２５年工
作要點》，提出發展半導體與集成電路產業。加快華潤微、方正微、粵芯、增芯等重大項目建設
和產能爬坡，補齊集成電路製造、先進封測等短板，發展材料及裝備產業，謀劃光芯片產業創新
平台。
　
　　滬深半導體芯片股活躍，概倫電子（滬：６８８２０６）升２０％封板，廣立微
（深：３０１０９５）及華大九天（深：３０１２６９）均升超１５％，台基股份
（深：３０００４６）漲６％，安路科技（滬：６８８１０７）升５﹒９％，燦芯股份
（滬：６８８６９１）升４﹒７％，寒武紀（滬：６８８２５６）、中芯國際
（滬：６８８９８１）、航宇微（深：３０００５３）跟漲。
　
　　值得一提，英偉達行政總裁黃仁勳周三（２８日）接受《彭博》採訪時表示，美國產品與中
國替代產品之間的差距正在縮小，華為最新ＡＩ芯片的性能與英偉達的Ｈ２００芯片相似，「中
國競爭對手已經進化了，華為公司已經變得相當令人敬畏」。（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處