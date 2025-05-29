《中國房產》深圳：配售型保障性住房禁止變更為商品住房

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市住房和建設局發布《深圳市配售型保障性住房管理辦法

（徵求意見稿）》、《深圳市保障性住房規劃建設管理辦法（修訂徵求意見稿）》，前者主要是

明確配售型保障性住房的申請條件、配售方式及流程、封閉管理、使用監管等內容，後者涵蓋規

劃計劃、建設籌集、建設項目管理等內容。



其中在封閉管理方面，辦法指出，深圳配售型保障性住房實施嚴格封閉管理，禁止以任何方

式變更為商品住房。購房人需退出配售型保障性住房的，簽訂買賣合同滿３年後可以向住房主管

部門申請在信息平台進行封閉流轉，面向符合條件的對象轉讓，深圳市住房主管部門可以通過制

定參考價格上限等方式規範轉讓行為。超過一年無人購買的，住房主管部門可以結合實際情況組

織保障性住房專營機構或者其他機構進行回購，回購價格＝原購買價格ｘ（１－年折舊系數ｘ建

築物已使用年限），年折舊系數取１％。



據了解，配售型保障性住房是住房保障體系中的一種住房類型，是指按照有關政策規劃建設

，限定戶型面積、銷售價格、使用和處分權利等，實施封閉管理，面向符合條件的住房困難工薪

群體配售的住房。



＊申購配售型保障性住房需有深圳戶口、無自置房產等＊



上述辦法規定，申請購買配售型保障性住房需要滿足深圳戶口、在本市無自有住房（３年內

未轉讓過或者因離婚分割過自有住房）、申請人在深繳納社保滿５年（具備市人民政府規定的人

才引進遷戶核准條件的，在深繳納社保滿３年）等條件。



至於價格，辦法表示，配售型保障性住房項目的配售價格按照覆蓋項目劃撥土地成本、建安

成本、適度合理利潤以及相關稅費等原則，適當考慮經濟社會發展狀況、住房供需關係、工薪群

體支付能力等因素綜合確定。具體項目的配售價格在項目配售通告中載明。（ｓｌ）

