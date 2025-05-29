【車企血戰】吉利李書福：不要在海外汽車存量市場盲目建設產能

《經濟通通訊社２９日專訊》吉利控股集團官方微博２８日發布吉利控股集團董事長李書福

內部講話視頻。李書福指出，全球貿易體系正在發生深刻的變化，吉利的全球化布局也必須作出

相應調整，在一些重點地區尋求重點突破，又指要在海外存量市場盡最大可能與跨國車企進行產

能合作，不要大興土木、盲目建產能。



李書福表示，過去４０多年所形成的經濟全球化時代已經結束，新的全球化時代特點是在區

域化、本土化、碎片化的基礎上形成的全球化投資貿易，「我稱之為新全球化」。吉利必須服從

與尊重新全球化的現實，適應新的生存法則，及時調整發展戰略，「要因地制宜，實事求是」，

在全球合規的前提下盡最大可能的參與全球市場競爭。



＊加強與沃爾沃、雷諾等車企合作＊



李書福指出，吉利在東南亞、特別是馬來西亞，必須加快本土化進程，實現零部件在當地生

產、人才本地化培養；在歐美要進一步加強與沃爾沃以及其他合作夥伴的協同，而在韓國以及其

他存量汽車市場，要盡最大可能與雷諾以及其他西方汽車企業進行產能合作，「我們不要自己去

大興土木，不要自己去買土地造廠房、買設備招員工，因為全球的汽車產能都是富餘的」。



李書福並強調，吉利與其他車企合作的前提「必須是１＋１大於２，實現共贏」，而不是合

作雙方的零和博弈，「凡是碰到零和博弈的事情我們都不能做，必須合作共贏」。（ｓｌ）

