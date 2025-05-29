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AH股新聞

29/05/2025 11:33

央視：美國審查與哈佛大學相關所有簽證持有人，包括商務及旅遊

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據央視新聞客戶端報道，當地時間５月２８日，央視記者獲悉
，美國國務院高級官員表示，美國務院正在審查與哈佛大學相關的所有簽證持有人，而不僅僅是
學生簽證。審查範圍包括Ｂ－１（商務）、Ｂ－２（旅遊）以及其他簽證。
　
　　據悉，這將是國務院的一項實質性調查，旨在發現簽證系統的潛在安全漏洞或其他濫用行為
。這可能會影響數百名與哈佛大學相關的個人。（ｓｌ）

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