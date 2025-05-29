央視：美國審查與哈佛大學相關所有簽證持有人，包括商務及旅遊

《經濟通通訊社２９日專訊》據央視新聞客戶端報道，當地時間５月２８日，央視記者獲悉
，美國國務院高級官員表示，美國務院正在審查與哈佛大學相關的所有簽證持有人，而不僅僅是
學生簽證。審查範圍包括Ｂ－１（商務）、Ｂ－２（旅遊）以及其他簽證。
據悉，這將是國務院的一項實質性調查，旨在發現簽證系統的潛在安全漏洞或其他濫用行為
。這可能會影響數百名與哈佛大學相關的個人。（ｓｌ）
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
29/05/2025 11:33
《經濟通通訊社２９日專訊》據央視新聞客戶端報道，當地時間５月２８日，央視記者獲悉
，美國國務院高級官員表示，美國務院正在審查與哈佛大學相關的所有簽證持有人，而不僅僅是
學生簽證。審查範圍包括Ｂ－１（商務）、Ｂ－２（旅遊）以及其他簽證。
據悉，這將是國務院的一項實質性調查，旨在發現簽證系統的潛在安全漏洞或其他濫用行為
。這可能會影響數百名與哈佛大學相關的個人。（ｓｌ）
etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情
上一篇新聞︰29/05/2025 11:36 《Ａ股行情》滬指半日收升０﹒７２％，數字貨幣、無人駕駛股領先
29/05/2025 12:35 《中國要聞》榮耀：已展開上市籌備工作，將適時啟動上市流程
29/05/2025 12:35 《中國房產》綠城溢價４０％競得杭州一地塊，樓面價刷新片區紀錄
29/05/2025 11:47 《中國房產》大疆近２３億競得深圳灣地塊，建設智能航空全球總部
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N