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AH股新聞

29/05/2025 18:03

《中國要聞》國防部：國防大學代表團應邀出席香格里拉對話會

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國國防部發言人張曉剛今日在例行記者會上表示，中國人民
解放軍國防大學代表團應邀赴新加坡參加第２２屆香格里拉對話會，並參訪新加坡軍地有關機構

　
＊代表團將與各方深入交流，有效凝聚共識＊
　
　　張曉剛指，中方一貫積極參與具有建設性的各類對話平台，闡釋中方理念、倡議，與各方溝
通交流，增信釋疑，加強合作，共同為推動構建人類命運共同體貢獻智慧。這次由中國人民解放
軍國防大學代表團參會，將與各方深入交流，有效凝聚共識。
　
　　他並指，中方重視中美軍事關係，對雙方各層級溝通持開放態度，希望美方切實尊重中方核
心利益和重大關係，與中方相向而行，推動兩中關係健康穩定發展。
　
　　外電指，中國通常由國防部長帶領代表團出席這個亞洲重要防務論壇，但此前《英國金融》
曾引述消息指，中方已向新加坡方面表明，現任國防部長董軍將缺席這一會議。這將是自
２０１９年以來中國防長首次不出席香格里拉對話會。
　
　　今年香格里拉對話會將於５月３０日至６月１日在新加坡舉行，來自世界各地的國防部長、
高級軍事和安全官員以及外交官將出席此次會議。美國國防部長赫格塞思將首次出席。（ｓｌ）

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