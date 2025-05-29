《中國要聞》咪咕文化等４０４家企業列年度國家文化出口重點企業

《經濟通通訊社２９日專訊》商務部、中央宣傳部、文化和旅遊部、廣電總局近日聯合發布

《２０２５－２０２６年度國家文化出口重點企業目錄》和《２０２５－２０２６年度國家文化

出口重點項目目錄》，認定咪咕文化科技有限公司等４０４家企業為２０２５－２０２６年度國

家文化出口重點企業，中國電視長城平台等１２１個項目為２０２５－２０２６年度國家文化出

口重點項目。



自２００７年以來，商務部會同中央宣傳部等部門每兩年評審認定一批國家文化出口重點企

業和重點項目，迄今累計評選出３３２９家企業、１２９８個項目，範圍涵蓋新聞出版、廣播影

視、文化藝術、遊戲動漫等文化貿易領域。在政策引導下，一大批文化企業積極開拓國際市場，

文化出口規模不斷擴大，國際競爭力不斷提升，成為推動文化走出去的骨幹力量。



２０２５－２０２６年度國家文化出口重點企業部分名單：



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咪咕文化科技有限公司

優酷信息技術（北京）有限公司

北京泡泡瑪特文化創意有限公司

北京掌趣科技股份有限公司

北京愛奇藝科技有限公司

北京藍色光標數據科技集團股份有限公司

上海檸萌影視傳媒股份有限公司

上海米哈游影鐵科技有限公司

網易（杭州）網絡有限公司

深圳市騰訊計算機系統有限公司

深圳市中手游網絡科技有限公司

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２０２５－２０２６年度國家文化出口重點項目部分名單：



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中視國際傳媒的中國電視長城平台

東方演藝集團的舞蹈詩劇《只此青綠》海外巡演

優酷的劇集《墨雨雲間》《歡迎來到麥樂村》

漫傳奇的「劉慈欣科幻漫畫系列」多語種版權輸出

疊紙互娛的《戀與深空》遊戲軟件

米哈游天命科技的米哈游原神遊戲軟件

歆霖影業的《星漢燦爛．月升滄海》

華強方特的「熊出沒」系列產品

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