《中國要聞》國內航線再降燃油附加費，８００公里或以下免收

《經濟通通訊社２９日專訊》據《財聯社》報道，內地有航空公司今日發布通知，自
２０２５年６月５日（下周四）起調整國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。其中８００公里
或以下航線燃油附加費由１０元（人民幣．下同）降至０元，８００公里以上航線每位旅客每航
段收取１０元燃油附加費，價格下降了１０元。國內航線燃油附加費對上一次調整是２０２５年
４月５日。（ｓｌ）
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29/05/2025 15:30
《經濟通通訊社２９日專訊》據《財聯社》報道，內地有航空公司今日發布通知，自
２０２５年６月５日（下周四）起調整國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。其中８００公里
或以下航線燃油附加費由１０元（人民幣．下同）降至０元，８００公里以上航線每位旅客每航
段收取１０元燃油附加費，價格下降了１０元。國內航線燃油附加費對上一次調整是２０２５年
４月５日。（ｓｌ）
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