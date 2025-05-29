  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

29/05/2025 14:46

《Ａ股焦點》海爾智家稱關稅問題下仍處於有利地位，ＡＨ股價齊升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）董事長兼總裁
李華剛今日在微博發布「海爾智家股東大會問答實錄」，指海爾智家昨（２８日）在青島召開了
股東大會，在兩個多小時內與近４０位股東及股東代表進行了深度交流，「總之，股東關注的，
就是我們要做好的」。
　
＊將開拓空氣、水等新產業＊
　
　　問答實錄顯示，對於如何應對關稅問題，海爾智家方面稱，整個市場形勢比較複雜，「但是
我們處於非常有利的地位」，因為除了北美優勢外，公司還在墨西哥、泰國等有強大的供應鏈體
系，未來通過數字化轉型，可以做得更好、更有競爭力。公司對於未來的增長很有信心，除了穩
居北美家電市場第一之外，未來還將開拓空氣、水等新產業，「這些新產業會帶來新的增長」。
　
　　海爾智家方面又就未來三年如何提升競爭力指出，公司將在技術領先、高端品牌、全球布局
優勢的基礎上，重點做好兩件事：一是成本，今年公司把成本的競爭力提到史無前例的高度；二
是通過ＡＩ全流程應用，提升公司的效率。
　
　　至於在南亞、東南亞新興市場的發展規劃，海爾智家方面稱，總體目標是佔當地市場３０％
的份額，具體措施包括針對不同國家制定不同品牌策略，通過數字化落地支持營銷、零售、物流
、服務的建設，以及打造引領的產品等。
　
　　海爾智家ＡＨ股價齊升，Ａ股現升１﹒２％，報２５﹒４２元人民幣；Ｈ股現升２％，報
２３﹒５港元。（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美印從「戰略擁抱」，走向「戰術疏離」

29/05/2025 12:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處