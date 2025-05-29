《Ａ股焦點》海爾智家稱關稅問題下仍處於有利地位，ＡＨ股價齊升

《經濟通通訊社２９日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）董事長兼總裁

李華剛今日在微博發布「海爾智家股東大會問答實錄」，指海爾智家昨（２８日）在青島召開了

股東大會，在兩個多小時內與近４０位股東及股東代表進行了深度交流，「總之，股東關注的，

就是我們要做好的」。



＊將開拓空氣、水等新產業＊



問答實錄顯示，對於如何應對關稅問題，海爾智家方面稱，整個市場形勢比較複雜，「但是

我們處於非常有利的地位」，因為除了北美優勢外，公司還在墨西哥、泰國等有強大的供應鏈體

系，未來通過數字化轉型，可以做得更好、更有競爭力。公司對於未來的增長很有信心，除了穩

居北美家電市場第一之外，未來還將開拓空氣、水等新產業，「這些新產業會帶來新的增長」。



海爾智家方面又就未來三年如何提升競爭力指出，公司將在技術領先、高端品牌、全球布局

優勢的基礎上，重點做好兩件事：一是成本，今年公司把成本的競爭力提到史無前例的高度；二

是通過ＡＩ全流程應用，提升公司的效率。



至於在南亞、東南亞新興市場的發展規劃，海爾智家方面稱，總體目標是佔當地市場３０％

的份額，具體措施包括針對不同國家制定不同品牌策略，通過數字化落地支持營銷、零售、物流

、服務的建設，以及打造引領的產品等。



海爾智家ＡＨ股價齊升，Ａ股現升１﹒２％，報２５﹒４２元人民幣；Ｈ股現升２％，報

２３﹒５港元。（ｓｌ）

