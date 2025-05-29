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AH股新聞

29/05/2025 08:35

第一拖拉機（００３８）核心戰略拓展海外業務，布局高端農機裝備

　　《經濟通通訊社２９日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，在
２０２４年度滬市主板低碳新能專題集體業績說明會上，被問及未來盈利增長的主要驅動因素，
該集團披露將繼續深耕農業裝備主業，國內國際兩個市場協同發力，布局高端、智能農機裝備，
加快培育新質生產力，通過技術創新和產品升級提升市場競爭力；同時，發揮拖拉機主機帶動作
用，推進向成套裝備製造與服務轉型；還將持續完善公司價值鏈成本管理體系，嚴格控制各項費
用支出，不斷提升企業經濟運行效益。
　
　　該集團指，近年來，海外市場銷售呈現高速發展，已形成俄語區、南美、東南亞中東歐及非
洲區域等５個重點海外市場。未來將把海外業務拓展作為核心戰略，包括加強渠道建設和海外人
才隊伍建設：增加經銷商數量，並加強出口產品適應性開發和改進，針對不同國家和地區對農機
產品的功能需求，加快出口型產品的研發和適應性改進，探索實施本地化經營，目前已經在中亞
、非洲等地區推進海外組裝、本土化製造合作，以及利用國機集團的海外資源優勢，與兄弟單位
聯合出海，合作互補，而面向北美、歐盟等高端市場，造好排放和安全標準的產品認證。
（ｗｈ）

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