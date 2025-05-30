龍蟠科技（０２４６５）向附屬常州鋰源增資３﹒７億元人民幣

《經濟通通訊社３０日專訊》龍蟠科技（０２４６５）（滬：６０３９０６）公布，已與附

屬公司常州鋰源及其股東訂立增資協議，公司將向常州鋰源出資約３﹒７億元（人民幣．下同）

，認購其約５５５１﹒３萬元的註冊資本，其餘款項將計入資本公積。常州鋰源原股東已同意放

棄其優先認購權，增資完成後，龍蟠科技對常州鋰源持股比例將由約６４﹒０３％上升至

６６﹒４２％，常州鋰源將繼續為該公司附屬，並納入合併財務報表。（ｅｈ）

