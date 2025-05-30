《打擊貪腐》全國政協常委畢井泉被查，曾任國家市監總局黨書記

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央紀委國家監委發布，十四屆全國政協

常委、經濟委員會副主任畢井泉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監

察調查。畢井泉為正部級官員，曾任國家市場監督管理總局黨書記，２０１８年因吉林長春長生

公司問題疫苗案件引咎辭職。



公開簡歷顯示，畢井泉２０２０年起任全國政協經濟委員會副主任，他歷任國家發改委副主

任、黨組成員兼秘書長；國務院副秘書長、機關黨組成員等職，２０１５年任國家食品藥品監督

管理總局局長、黨組書記，２０１８年任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，同年因吉林

長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。



２０１８年，吉林長春長生公司問題疫苗案件震驚全國。先是２０１７年１１月其百白破疫

苗效價指標不合格被發現，２５﹒２６萬支問題疫苗銷往山東。２０１８年７月，國家藥監局又

查出該公司狂犬病疫苗生產記錄造假，存在擅自變更工藝、用過期原液等惡劣行為。公司董事長

高俊芳等１８人被批捕，企業被沒收違法所得１８﹒９億，罰款７２﹒１億元。案件中，有多官

員被問責處理。



