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AH股新聞

30/05/2025 13:58

《駐京專電》中國貿促會：３月全球經貿摩擦指數為１２６，處高位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國貿促會舉行５月例行新聞發布會。會
上，中國貿促會新聞發言人趙萍介紹，從綜合指數看，３月全球經貿摩擦指數為１２６，處於高
位。全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升２６﹒１％，環比上升１５２﹒３％。
　
＊美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多＊
　
　　從國別指數看，在監測範圍內的２０個國家（地區）中，美國、印度的全球經貿摩擦指數位
居前兩位，美國的全球經貿摩擦措施涉及金額最多，連續９個月居首。
　
　　在涉華經貿摩擦方面，１９個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為１７１，處於高位，較上月
上升１９個點。其中，美國涉華經貿摩擦指數最高。當月１９個國家（地區）涉華經貿摩擦措施
涉及金額同比上升７７﹒６％，環比上升５０﹒６％。電子、輕工、機械設備、運輸設備、紡織
、化工和醫藥行業涉華經貿摩擦指數處於高位。
　
＊經貿摩擦措施的衝突點聚焦於運輸設備＊
　
　　從行業指數看，在監測範圍內１３個主要行業中，經貿摩擦措施的衝突點聚焦於運輸設備、
電子、輕工、化工、機械設備、有色金屬和醫藥行業，其中運輸設備行業經貿摩擦指數居首。
　
　　從分項指數看，在監測範圍內的２０個國家（地區）共發布３０項進出口關稅措施，發起
５０起貿易救濟調查，向ＷＴＯ提交技術性貿易壁壘（ＴＢＴ）通報和衛生與植物衛生措施
（ＳＰＳ）通報１６５項，發布進出口限制措施１６項，發布其他限制性措施１７０項。其中，
進出口關稅措施指數在五類分項措施指數中居首。
　

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