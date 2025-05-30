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AH股新聞

30/05/2025 09:20

《中國要聞》上海３３舉措促跨境貿易，探索「藥食同源」通關便利

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上海海關近日開展了２０２５年度跨境貿易便利化專項行動，
並結合上海口岸工作實際和當前外貿形勢下企業的突出訴求，於５月２９日推出《上海海關
２０２５年促進跨境貿易便利化專項行動若干措施》，共５個方面、３３條措施。
　
　　一是進一步保障重點商品通關便利。圍繞「新三樣」「藥食同源」、保稅燃料油等重點商品
，結合生物醫藥、船舶海工等上海先進制造業產業特色，試點開展出口鋰電池包裝智慧檢驗，探
索「藥食同源」進口商品便利通關措施，試點醫療器械分類檢驗、企業分級監管等。
　
　　二是進一步促進跨境物流提質增效。著力發揮上海港連續１５年集裝箱吞吐量全球第一和浦
東國際機場貨郵吞吐量全球第二的稟賦優勢，拓展「聯動接卸」「空空中轉」「空陸聯運」等多
式聯運業務，支持地方「前置貨站」建設，推進航空口岸「空側直通」監管模式等。
　
＊試點首發進口消費品檢驗監管便利措施＊
　
　　三是進一步優化監管流程適配業態。圍繞企業訴求和地方政府關注，加強各類數字技術應用
，再造業務流程、升級監管模式，試點首發進口消費品檢驗監管便利措施，推廣出口拼箱貨物「
先查驗後裝運」模式，不斷優化屬地查檢作業模式。
　
　　四是進一步推進關地企互聯互通。著力加強與地方政府、兄弟海關的協同共治，系統性、全
鏈條地為企業解決實際困難，包括支持推進航貿數字化重點場景擴圍放量，拓展上海國際貿易「
單一窗口」ＡＥＯ專區海關信息化功能應用，創新集成進出口化妝品跨境貿易便利措施等。
　
　　五是進一步提升對企服務精準深入。通過設置「綠色通道」「應急通道」，上線「滬關ｅ單
通」，率先發布海關法規、政策及辦事流程等。（ｅｗ）

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