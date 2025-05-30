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AH股新聞

30/05/2025 09:20

【聚焦數據】上海４月出口增１７％進口增８％，首４月進口跌７％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上海海關發布，４月份，上海市進出口３９９３﹒５億元（人
民幣．下同），同比和環比增速都超過１０％，單月規模為歷史同期新高。其中，出口增長
１７﹒２％，進口增長８﹒１％。以美元計，出口增１６％，進口增７％。
　
　　今年前４個月，上海市外貿進出口１﹒４萬億元，同比增長１％。其中，出口值達
６２９０﹒２億元，增長１３﹒８％，增速比一季度加快１﹒２個百分點，進口７７５８億元，
同比跌７％。以美元計，出口增１２﹒６％，進口跌８％。
　
　　前４個月，上海市有進出口實績的企業超５萬家，其中民營企業接近４萬家，佔上海全市企
業總數的比重超過７成。從規模看，民營企業進出口超５０００億元，增長２成以上。前４個月
對共建「一帶一路」國家進出口近６０００億元，增長１１﹒９％。此外，與中東、東歐等重要
節點地區的貿易聯系更加緊密，進出口增速超２成。
　
　　前４個月，上海市出口機電產品３９８８億元，增長２﹒７％，佔上海全市出口總值的６成
以上。其中，４月份出口增長１０％，增速比３月份擴大８﹒５個百分點，呈現穩中有進的良好
走勢。此外，通過持續推進產業轉型升級，前４個月，自主品牌機電產品出口增長９﹒３％，增
速高於總體水平。前４個月，肉類、食用油進口增長超１０％。（ｅｗ）

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