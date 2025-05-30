國泰航空（００２９３）與中石化就可持續航空燃油合作

《經濟通通訊社３０日專訊》國泰航空（００２９３）宣布，與中石化（００３８６）

（滬：６０００２８）簽訂協議，為國泰航空於香港國際機場出發的部份航班，加注由中石化生

產並與傳統航空燃油混合的可持續航空燃油（ＳＡＦ），標誌著國產可持續航空燃油在全球供應

鏈跨出新一步。



國泰航空在今年４月於香港國際機場為航班加注由中國石化鎮海煉化公司生產的一批可持續

航空燃油。鎮海煉化是亞洲領先的可持續航空燃油生產商，自行研發了生物航煤技術。這批可持

續航空燃油的原材料為廢棄食油，採用了加氫處理酯與脂肪酸（ＨＥＦＡ）技術生產，為該公司

首批運送至香港使用的可持續航空燃油，已獲國際可持續發展與碳認證（ＩＳＣＣ）確認，全生

命周期內可比傳統航油減少約８０％的碳排放量。



國泰可持續發展部總經理張承恩表示，此次購買和使用鎮海煉化的產品，不僅僅是一次燃油

加注，更是對國產可持續航空燃油上下游產業鏈的積極拓展。國泰航空希望透過此次與中石化合

作，支持更多國產可持續航空燃油的應用，減少對化石燃料的依賴。



去年國泰亦先後於阿姆斯特丹機場和倫敦希斯路機場，採用兩批國產可持續航空燃油為航班

加注。（ｂｉ）

