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AH股新聞

30/05/2025 10:30

《新股上市》Ａ股紫光股份申在港上市，去年純利跌２５％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全球領先數字化和人工智能解決方案提供商、於深圳上市的紫
光股份（深：０００９３８）向港交所（００３８８）提交ＩＰＯ申請文件。聯席保薦人為中信
建投國際、法國巴黎銀行及招銀國際。
　
　　招股書顯示，去年純利１５﹒７２億元（人民幣．下同），按年跌２５﹒２％；每股基本盈
利０﹒５４９８元；收入７９０﹒２４億元，升１﹒９％。毛利率１６％，按年跌２﹒５個百分
點。
　
＊資本負債比率飆升至１３２％＊
　
　　不過，期內資本負債比率由３３﹒３％上升至１３２％，公司解釋由於與２０２４年收購新
華三３０％股權有關的計息銀行借款增加及淨權益減少，及因選擇收購新華三１９％股權而導致
淨權益減少。
　
　　紫光股份提供全棧智能ＩＣＴ基礎設施產品，關鍵產品包括「雲－網－安－算－存－端」，
並輔以先進的雲端智能平台，整合雲計算、大數據、人工智能、物聯網、網絡安全及智能聯接和
邊緣計算，協助各行各業的客戶加速其數字化和智能化轉型。截至去年底，紫光股份已參與制定
超過５００項標準，其中包括６項國際標準、超過１００項國家標準、超過２７０項行業標準、
超過８０項團體標準以及９項地方標準。
　
　　公司稱，集資用途包括研發、戰略投資和收購及海外擴張。（ｒｈ）

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