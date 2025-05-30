《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平簽發《軍事科研獎勵條例》

《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央軍委主席習近平簽署命令發布《軍事科研獎勵條例》

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中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍事科研獎勵條例》，自２０２５年７月１日起施行

。《條例》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，落實

全面實施科技強軍戰略要求，深刻總結軍事科研獎勵制度改革成果，對新形勢下軍事科研獎勵工

作進行系統規范，是開展軍事科研獎勵工作的基本法規依據。



中辦國辦印發意見深化資源環境要素市場化配置改革

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新華社５月２９日受權發布《中共中央辦公廳，國務院辦公廳關於健全資源環境要素市場化配置

體系的意見》。意見要求，建立健全資源環境要素配額分配、市場交易、監督管理等制度，完善

資源環境要素交易市場，健全權責清晰、運行順暢、協同高效的資源環境要素市場化配置體系，

促進資源環境要素支持發展新質生產力，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，加快經濟社會發展

全面綠色轉型。



外資企業投資中國提質升級

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近日，瓦克在張家港生產基地的特種有機硅擴建項目正式竣工，索尼首台在中國本土生產的光譜

細胞分析儀出廠……１－４月，全國新設立外商投資企業１８８３２家，同比增長１２﹒１％，

外資企業加快在華戰略布局。多名外國在華商會負責人表示，擁抱中國就是擁抱機遇，在華外資

企業正在推進「在中國製造」向「為中國研發」轉變。





《上海證券報》



中央軍委主席習近平簽署命令，發布《軍事科研獎勵條例》

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中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍事科研獎勵條例》，自２０２５年７月１日起施行

。



供需發力做大消費「蛋糕」，政策協同做強國內大循環

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入夏以來，龍蝦節、啤酒節、露營節、美食節等活動出圈走紅，消費場景業態不斷更新，消費活

力持續迸發。近期，河南、福建、廣東等地接連發布提振消費專項行動實施方案，出台了穩定就

業、促進增收、發放消費券、鼓勵帶薪休假等舉措，更大力度惠民生、促消費、做強國內大循環

。



徐麟李炳軍趙永清會見上市公司考察團一行

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５月２８日，貴州省委書記徐麟，省委副書記、省長李炳軍，省政協主席趙永清在貴陽會見上市

公司考察團一行，包括中核鈦白產業發展牽頭人王德亮，維康藥業董事長劉洋，華大集團副總裁

李斌，廣東先知大數據股份有限公司董事長余暘，上海技術交易所董事長謝吉華，復星醫藥聯席

董事長關曉暉等。





《證券時報》



穩外貿促投資，ＰＳＬ或重啟擴張

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儘管一攬子金融政策舉措正在持續發揮政策效能，但考慮到部分領域的結構性矛盾依然有待解決

，新型政策性金融工具仍有出台必要，市場機構預計在二季度落地。新型政策性金融工具或創新

支持穩定外貿和擴大有效投資。在受訪專家看來，財政貨幣政策有望提供配套支持，通過擴張抵

押補充貸款（ＰＳＬ）和中央財政貼息支持新工具實施。



擁抱潮玩「新」勢力，引領青年消費新潮流

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有人說，中年人看不懂泡泡瑪特，就像年輕人看不懂醬香白酒。然而，這面看似密不透風的時代

之牆，正在被資本用另一種方式跨越。本著「不了解年輕人的喜好，就去買了解年輕人喜好的公

司」的黃金法則，無論是２０２５年開年便貢獻了現象級ＩＰＯ的積木品牌布魯可，還是紅杉與

騰訊坐鎮的卡牌企業卡遊，抑或是萬達電影與儒意星辰聯合投資的５２ＴＯＹＳ，均被資本市場

寄予厚望。隨著泡泡瑪特股價持續飆漲，市值站上３０００億港元，潮玩掀起的資本狂歡給投資

者帶來了驚喜。



實探內蒙古達拉特旗：人工智能攻克節水灌溉難題

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近日，在內蒙古達拉特旗東南５８公裏的侯家營子村，萬畝玉米「噸糧田」試點耕種正如火如荼

展開。證券時報記者來到田間地頭，只見滴灌帶沿壟鋪設精准到位，智慧農機穿梭作業，一粒粒

玉米種子埋入土中，農藝師通過玉米灌溉決策模型，利用遠程系統實時監測、科學調控。一套集

成化、智能化的農事作業體系有序運行，為「噸糧田」建設積累著寶貴的實踐經驗。（ｅｗ）

