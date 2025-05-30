《神州經脈》比亞迪反擊「汽車圈恒大」質疑，日本水產將恢復進口

《神州經脈》美國關稅判決反覆，分析師預計市場將繼續處於關稅措施時而升級、時而緩和

的環境中，不確定性削弱投資信心。今日（３０日）為５月最後一個交易日，滬深股市全天窄幅

震盪，滬綜指收低０﹒４７％，報３３４７﹒４９點，深成指亦跌０﹒８５％，創業板指軟

０﹒９６％。成交再減，兩市全天成交量１﹒１４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少

４６２億元或４％。滬指本周低氣壓，再跌０﹒０３％，連跌兩周，而５月全月則累升２％。



內地５月３１日至６月２日為端午節假期，６月２日Ａ股休市，６月３日起照常開市。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９５３，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３７點子，兩連跌，創５月２２日以來逾一周新低，全日在７﹒１８２４至７﹒１９８９之

間波動。全月計，人民幣即期升值０﹒９４％。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１８４８，

較上個交易日升５９點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至１１點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在其微博帳號發長文，回應近日有大量文章、

評論和視頻暗指比亞迪是「汽車圈恒大」一事。李雲飛列出多項數據強調，整體來看，中國主流

車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，批評「任

何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的」。李雲飛還稱，比亞迪已針對相關危言聳聽的言論

，向國家有關部門反映及上報了相關證據及線索，對於惡意帶節奏的相關方則將追究其法律責任

。



２﹒ 中國貿促會今日舉行例行記者會，會上介紹，今年以來，中國貿促會先後組織國內企業家

代表團出訪巴西、智利、古巴等拉美國家，成功簽署合作協議，涉及金額３０多億美元。會上又

發布了３月全球經貿摩擦指數，其中綜合指數為１２６，處於高位；全球經貿摩擦措施涉及金額

同比上升２６﹒１％，環比上升１５２﹒３％。１９個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為１７１

，處於高位，較上月上升１９個點，其中美國涉華經貿摩擦指數最高。



３﹒ 據《彭博》報道，中國的銀行存款利率下調勢將再次引發資金「搬家」潮，有機構預計或

有１﹒５萬億元左右存款流向非銀機構，再加上創紀錄約４﹒２萬億元的同業存單到期，中國銀

行間市場料在６月迎來流動性大考。市場關注人民銀行是否會加大資金投放，以托底貨幣市場平

穩運行。



４﹒ 日媒報道，日本官房長官林芳正今日在閣僚會議中透露，日中兩國已達成共識，將就日本

水產品恢復進口中國而啟動具體手續。不過，因福島核事故採取食品進口限制措施的福島、東京

等１０個都縣預計不在恢復進口的對象之列。中國海關總署則在官方微信公眾號發文指，中方

２８日（周三）應約在北京同日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展

。中國外交部發言人林劍則在今日的例行記者會上透露，今年以來，在持續開展對福島核污染水

排海國際監測、中方獨立取樣檢測結果沒有異常的基礎上，中日就日本水產品安全問題進行了接

觸商談。日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全。



５﹒ 上海今日舉行市政府新聞發布會，宣布「２０２５陸家嘴論壇」將於２０２５年６月１８

日至１９日召開，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，人民銀行行長潘功

勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作主題演講。發布會並透露，２０２５陸家嘴論壇期間，中

央金融管理部門將發布若干重大金融政策。



６﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，中國央企國家電網有限公司考慮發行離岸人民幣債券，規

模４０億元，債券期限擬包括５年期和１０年期，計劃最早６月發行。債券發行人為國家電網海

外投資（ＢＶＩ）有限公司，擔保人為國家電網有限公司。這將是國家電網首次發行點心債。



７﹒ 外電稍早前報道，美國財政部長貝森特稱與中國的貿易談判「有點停滯」，他認為中美兩

國領導人可能有必要通話，以便雙方達成協議。對此，中國外交部發言人林劍今日表示，中方已

多次闡明了在關稅問題上的立場，具體問題應向中方主管部門詢問。就在前一日，外交部強調，

關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益，終究不得人心。



８﹒ 據內媒報道，中國商飛公司今日向國航交付一架全新Ｃ９１９飛機，這是國航今年接收的

第一架Ｃ９１９，也是公司的第四架Ｃ９１９。國航今年計劃接收１０架Ｃ９１９。報道並提到

，今年中國商飛已向南航交付兩架Ｃ９１９，南航今年計劃接收１２架；東航今年則計劃接收

１０架Ｃ９１９。（ｓｌ）

