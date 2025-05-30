《鍾之日記》關稅反反覆覆，港股按月仍漲

《鍾之日記》５月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國上訴法院暫時維持特朗普關稅，隔晚美股反覆靠穩，港股卻低開逾二百點，科技股領跌

大市，蘋概沽壓增，恒指盤中最多跌４１０點，全日收報２３２８９，跌２８３點或１﹒２％，

主板成交近２７１６億元。全月來看，美元地位罕遭動搖，美國市場曾經觸發股匯債三殺，港股

受惠資金流入，全月升１１７０點或５﹒３％。



＊滬指單日收低０﹒４７％，全月升超２％＊



美國關稅判決反覆，分析師預計市場將繼續處於關稅措施時而升級、時而緩和的環境中，不

確定性削弱投資信心。今日滬深股市全天窄幅震盪，滬綜指收低０﹒４７％，報３３４７﹒４９

點，深成指亦跌０﹒８５％，創業板指軟０﹒９６％。成交再減，兩市全天成交量１﹒１４萬億

元人民幣，較上個交易日減少４％。滬指本周低氣壓，再跌０﹒０３％，兩周連跌共計０﹒６％

；全月計漲幅２﹒０９％。



ＭＳＣＩ中國指數季度調整今日盤後生效，本次新納入芯原股份（滬：６８８５２１）、百

利天恒（滬：６８８５０６）、惠泰醫療（滬：６８８６１７）、光線傳媒

（深：３００２５１）、海思科（深：００２６５３）５隻Ａ股以及Ｈ股市場的重慶農村商業銀

行（０３６１８）；除百利天恒大漲５﹒３％之外，其餘多數收跌，惠泰醫療及光線傳媒跌幅均

有２％。



早前外媒消息稱，美國對華貨品及技術出口限制加碼，受影響的包括半導體設計軟件和化學

品、丁烷和乙烷、機床和航空設備。最新有半導體設計軟件（ＥＤＡ）公司新思科技

（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）已證實前述消息，發信通知中國員工停止在華服務和銷售。滬深ＥＤＡ概

念板昨日在國產替代預期下收漲，今板塊回吐，華大九天（深：３０１２６９）收跌４﹒６％。



＊比亞迪全周瀉１６％，高管反擊「汽車圈恒大」＊



比亞迪（０１２１１）本周負面消息纏繞，一再減價先惹市場擔憂，山東經銷商資金鏈斷裂

、令人擔心車賣不出，最「致命」的是長城汽車（０２３３３）董事長魏建軍的驚人言論：「現

在汽車產業裏邊的『恒大』已經存在了，只不過沒爆而已」，行業紛紛猜猜猜－－誰是「汽車圈

恒大」。



比亞迪上周股價創下歷史新高，今周竟跌跌不休，錄五連跌，今日再挫３﹒２５％，全周累

計跌幅１５﹒５６％。比亞迪公關經理今日終於出手，在微博帳號發長文，回應近日有大量指控

稱比亞迪是「汽車圈恒大」一事，拋出多項數據，力陳比亞迪並非「汽車圈恒大」，批評有人「

帶節奏」生事。



李雲飛列出多項數據強調，反問批評者：「說我們７０％的資產負債率高，很危險！那福特

８４％、通用汽車７６％、蘋果８０％、波音１０２％、吉利６８％、賽力斯７６％，他們高嗎

？危險嗎？」至於被指比亞迪的負債主要是供應商應付款，李雲飛指出，「一個企業的規模越大

、營業收入越高，對外採購與合作的體量也越大，對拉動經濟增長的作用也更明顯。我們是

２４４０億、上汽是２４１１億、吉利是１８２４億。其實一個企業應付帳款多不多，還要看應

付帳款佔營業收入的比例，這個比例越低，說明未支付的貨款比例越小。我們是３１％、吉利是

３２％、上汽是３８％、長城是３９％」。



李雲飛又稱，比亞迪對供應商的付款周期為１２７天、吉利也是１２７天、至於長城是

１６３天、上汽是１６４天。李雲飛還直指，過去幾年比亞迪高速增長，反觀有些企業卻止步不

前，新能源業務甚至嚴重落後。



＊蘋概股沽壓大增，丘鈦瀉６﹒６％＊



美國貿易法庭周三（２８日）裁定，總統特朗普針對存在貿易逆差的國家全面實施關稅越權

，下令「撤銷並永久禁止實施這些關稅」。但時隔一日，美國聯邦上訴法院就暫時擱置此項裁決

，對於暫停期是否會進一步延長，法院稱需要更長時間來考慮。



新命令沒有給出任何解釋，這給特朗普關稅的命運帶來了新的不確定性。美國與其他國家的

談判亦未有大進展，財長貝森特承認，與中國的貿易談判「有點停滯」，他認為中美領導人可能

有必要通話，以便兩國達成協議。貝森特表示，相信「未來幾周」將與中國官員進行更多談判。



蘋果概念股昨日因為憧憬關稅取消集體大漲，今日沽壓大增，丘鈦科技（０１４７８）瀉

６﹒６％，比亞迪電子（００２８５）大跌６％，舜宇光學（０２３８２）挫近４﹒７％，瑞聲

科技（０２０１８）跌４﹒３％，高偉電子（０１４１５）股價下滑２﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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