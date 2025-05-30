《Ａ股焦點》中科星圖挫逾９％，被暫停軍隊物資工程採購資格

《經濟通通訊社３０日專訊》中科星圖（滬：６８８５６８）昨晚（２９日）公告稱，軍隊

採購網於２０２５年５月２８日發布公告，海後採購和資產管理局根據軍隊供應商管理相關規定

，自２０２５年５月２８日起暫停公司參加全軍物資工程服務採購活動資格。暫停事由：公司在

參加項目編號：２０２４－ＪＨ０１－Ｆ２１０１採購活動中，涉嫌存在違規失信行為。



中科星圖今早低開低走，現挫９﹒５％，報３２﹒２元人民幣。



據軍隊採購網公告顯示，中科星圖本次被暫停參加全軍軍採的事由是「圍標串標」。根據處

理結果，自２０２５年０５月２８日起暫停其參加全軍物資工程服務採購活動資格。在暫停期內

，中科星圖法定代表人許光鑾控股或管理的其他企業暫停參加上述範圍軍隊採購活動，授權代表

劉燚鑫暫停代理其他供應商參加上述範圍軍隊採購活動。



中科星圖表示，知悉被暫停採購資格後，公司內部高度重視，就存在違規處理決定形成原因

開展內部核查並積極準備申訴，預計該事項短期內將對公司的經營產生一定影響。目前公司整體

經營情況正常，在暫停日期前已簽訂的相關合同仍在正常執行。該事項不屬於行政處罰，未觸及

《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的重大違法強制退市情形。



公開信息顯示，中科星圖是一家地理空間大數據處理與應用的軍民融合高科技創新企業，以

數字地球為基礎，將ＡＩ、大數據、雲計算等新一代信息技術與商業航天、低空經濟產業融合，

形成特種領域、航天測運控、智慧政府、氣象生態、企業能源等業務板塊。（ｊｑ）

