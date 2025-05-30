【大國博弈】全球ＥＤＡ巨頭暫停對華軟件升級服務

《經濟通通訊社３０日專訊》傳媒早前報道，美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）上周已向

部分全球領先的電子設計自動化（ＥＤＡ）供應商發出信函，要求他們暫停向中國客戶發貨，暫

停對整個中國大陸地區的ＥＤＡ服務與支持。美方稱正在審查對中國具有戰略意義的出口，期間

會暫停現有的出口許可證，或施加額外的許可證要求。



＊已購買軟件仍可使用，惟無法升級＊



綜合內媒消息，至少從本周一（２６日）開始，西門子中國區人員已經無法登錄使用公司的

技術類網站。「今天，公司用帳號登錄西門子（原Ｍｅｎｔｏｒ）網站，已經無法下載

Ｃａｌｉｂｒｅ軟件。另外，Ｃａｄｅｎｃｅ網站也出現下載鏈接無效的情況。截至目前，只有

Ｓｙｎｏｐｓｙｓ軟件還可繼續下載。」５月２９日，一家Ａ股上市的中國芯片設計公司內部人

士對《財新》透露。



兩名熟悉芯片設計的人士表示，西門子ＥＤＡ的中國銷售人員僅告知他們，總部正在跟美國

政府交涉，目前只能等待後續進展。「已購買的現有ＥＤＡ軟件仍可使用，但軟件目前無法升級

。」



西門子、Ｓｙｎｏｐｓｙｓ方面未就相關事宜作出正式回應。不過，Ｓｙｎｏｐｓｙｓ首席

執行官Ｓａｓｓｉｎｅ Ｇｈａｚｉ日前在財報會上稱，公司尚未收到ＢＩＳ的通知。



＊分析：美方斷供倒逼國產ＥＤＡ發展＊



振芯薈首席分析師張彬磊分析，目前全球ＥＤＡ廠商估計是根據美國政策風聲各自做出的反

應，後續仍待美國政策進一步落地再進行調整。



張彬磊補充，中國擁有上百家ＥＤＡ公司，上市的ＥＤＡ企業就有華大九天

（深：３０１２６９）、概倫電子（滬：６８８２０６）、廣立微（深：３０１０９５）等，具

備一定的產業基礎。美國若真的進一步出台ＥＤＡ斷供措施，將倒逼國產ＥＤＡ發展。



民生證券稱，ＥＤＡ行業收併購整合加速，國產化ＥＤＡ全流程和ＩＰ平台逐步構建。

ＥＤＡ和ＩＰ行業存在技術複雜性高、持續創新要求高、產品成熟周期長等特點，收併購成為

ＥＤＡ公司拓展能力範圍的最佳途徑。



智研產業研究院表示，ＥＤＡ行業狀況與集成電路產業發展情況息息相關，近年來，在全球

集成電路及ＥＤＡ行業發展持續向好、中國集成電路產業保持高速增長的大背景下，中國ＥＤＡ

行業迎來持續良好增長，與國際市場相比，中國ＥＤＡ市場規模較小，但增長迅速，前景廣闊。

（ｒｙ）

