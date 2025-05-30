  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

30/05/2025 08:55

【大國博弈】全球ＥＤＡ巨頭暫停對華軟件升級服務

　　《經濟通通訊社３０日專訊》傳媒早前報道，美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）上周已向
部分全球領先的電子設計自動化（ＥＤＡ）供應商發出信函，要求他們暫停向中國客戶發貨，暫
停對整個中國大陸地區的ＥＤＡ服務與支持。美方稱正在審查對中國具有戰略意義的出口，期間
會暫停現有的出口許可證，或施加額外的許可證要求。
　
＊已購買軟件仍可使用，惟無法升級＊
　
　　綜合內媒消息，至少從本周一（２６日）開始，西門子中國區人員已經無法登錄使用公司的
技術類網站。「今天，公司用帳號登錄西門子（原Ｍｅｎｔｏｒ）網站，已經無法下載
Ｃａｌｉｂｒｅ軟件。另外，Ｃａｄｅｎｃｅ網站也出現下載鏈接無效的情況。截至目前，只有
Ｓｙｎｏｐｓｙｓ軟件還可繼續下載。」５月２９日，一家Ａ股上市的中國芯片設計公司內部人
士對《財新》透露。
　
　　兩名熟悉芯片設計的人士表示，西門子ＥＤＡ的中國銷售人員僅告知他們，總部正在跟美國
政府交涉，目前只能等待後續進展。「已購買的現有ＥＤＡ軟件仍可使用，但軟件目前無法升級
。」
　
　　西門子、Ｓｙｎｏｐｓｙｓ方面未就相關事宜作出正式回應。不過，Ｓｙｎｏｐｓｙｓ首席
執行官Ｓａｓｓｉｎｅ　Ｇｈａｚｉ日前在財報會上稱，公司尚未收到ＢＩＳ的通知。
　
＊分析：美方斷供倒逼國產ＥＤＡ發展＊
　
　　振芯薈首席分析師張彬磊分析，目前全球ＥＤＡ廠商估計是根據美國政策風聲各自做出的反
應，後續仍待美國政策進一步落地再進行調整。
　
　　張彬磊補充，中國擁有上百家ＥＤＡ公司，上市的ＥＤＡ企業就有華大九天
（深：３０１２６９）、概倫電子（滬：６８８２０６）、廣立微（深：３０１０９５）等，具
備一定的產業基礎。美國若真的進一步出台ＥＤＡ斷供措施，將倒逼國產ＥＤＡ發展。
　
　　民生證券稱，ＥＤＡ行業收併購整合加速，國產化ＥＤＡ全流程和ＩＰ平台逐步構建。
ＥＤＡ和ＩＰ行業存在技術複雜性高、持續創新要求高、產品成熟周期長等特點，收併購成為
ＥＤＡ公司拓展能力範圍的最佳途徑。
　
　　智研產業研究院表示，ＥＤＡ行業狀況與集成電路產業發展情況息息相關，近年來，在全球
集成電路及ＥＤＡ行業發展持續向好、中國集成電路產業保持高速增長的大背景下，中國ＥＤＡ
行業迎來持續良好增長，與國際市場相比，中國ＥＤＡ市場規模較小，但增長迅速，前景廣闊。
（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

關稅戰 | 美國貿易法庭裁定特朗普全球關稅違法，頒發禁制令

29/05/2025 09:19

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處