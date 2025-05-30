《中日局勢》共同社：中日同意啟動恢復日本海產品對華出口的工作

《經濟通通訊社３０日專訊》據《共同社》引述多名官員的消息報道，中日兩國已同意開始

著手恢復日本海產品對華出口的相關工作。中方近期將啟動進出口所需的日方商家設施登記手續

。



相關人士稱，中國海關部門和日本農林水產省２８日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口

的必要條件達成了共識。不過，消息指包括東京和福島在內的十個縣將被排除在出口重啟範圍之

外。



日本政府將於今日正式宣布上述消息。（ｒｙ）

