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AH股新聞

30/05/2025 10:19

《中日局勢》共同社：中日同意啟動恢復日本海產品對華出口的工作

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《共同社》引述多名官員的消息報道，中日兩國已同意開始
著手恢復日本海產品對華出口的相關工作。中方近期將啟動進出口所需的日方商家設施登記手續

　
　　相關人士稱，中國海關部門和日本農林水產省２８日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口
的必要條件達成了共識。不過，消息指包括東京和福島在內的十個縣將被排除在出口重啟範圍之
外。
　
　　日本政府將於今日正式宣布上述消息。（ｒｙ）

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