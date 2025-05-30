【聚焦數據】人行：一季度末房地產貸款餘額增速加快至０﹒０４％

《經濟通通訊社３０日專訊》據中國人民銀行統計，２０２５年一季度末，金融機構人民幣

各項貸款餘額２６５﹒４１萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒４％，一季度人民幣貸款增

加９﹒７８萬億元。



期內，人民幣房地產貸款餘額５３﹒５４萬億元，同比增長０﹒０４％，增速比上年末高

０﹒２個百分點，一季度增加６１９７億元。



＊個人住房貸款餘額降幅收窄至０﹒８％＊



房地產開發貸款餘額１３﹒８７萬億元，同比增長０﹒８％，一季度增加３５３５億元。個

人住房貸款餘額３７﹒９萬億元，同比下降０﹒８％，增速比上年末高０﹒５個百分點，一季度

增加２１４４億元。



＊科技型中小企獲貸率增至接近５５０％＊



獲得貸款支持的科技型中小企業２７﹒１８萬家，獲貸率５４９﹒６％，比去年同期高

３﹒６個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額３﹒３３萬億元，同比增長２４％，增速比各

項貸款高１７﹒１個百分點。



獲得貸款支持的高新技術企業２６﹒７１萬家，獲貸率為５７﹒７％，比去年同期高１﹒３

個百分點。高新技術企業本外幣貸款余額１８﹒４５萬億元，同比增長８﹒５％，增速比各項貸

款高１﹒６個百分點。



＊消費性貸款餘額同比增６﹒１％＊



２０２５年一季度末，本外幣住戶貸款餘額８３﹒８８萬億元，同比增長３％，一季度增加

１﹒０４萬億元。其中，經營性貸款餘額２４﹒９７萬億元，同比增長６﹒５％，一季度增加

７９６５億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額２１﹒０２萬億元，同比增長６﹒１％，一

季度增加３２１億元。



＊工業和基礎設施相關行業貸款增速較快＊



本外幣工業中長期貸款餘額２６﹒０４萬億元，同比增長１１﹒２％，增速比各項貸款高

４﹒３個百分點，一季度增加１﹒５２萬億元。其中，重工業中長期貸款餘額２２﹒１９萬億元

，同比增長１１﹒１％；輕工業中長期貸款餘額３﹒８６萬億元，同比增長１１﹒８％。



本外幣服務業中長期貸款餘額７０﹒６２萬億元，同比增長６﹒８％，增速比各項貸款低

０﹒１個百分點，一季度增加２﹒９９萬億元。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長

７﹒５％；房地產業中長期貸款餘額同比增長４﹒５％，增速比上年末低２﹒５個百分點。



本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額４２﹒６６萬億元，同比增長８％，增速比各項貸

款高１﹒１個百分點，一季度增加１﹒７２萬億元。

