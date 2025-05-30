【聚焦數據】人行：一季度末房地產貸款餘額增速加快至０﹒０４％

《經濟通通訊社３０日專訊》據中國人民銀行統計，２０２５年一季度末，金融機構人民幣
各項貸款餘額２６５﹒４１萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒４％，一季度人民幣貸款增
加９﹒７８萬億元。
期內，人民幣房地產貸款餘額５３﹒５４萬億元，同比增長０﹒０４％，增速比上年末高
０﹒２個百分點，一季度增加６１９７億元。
＊個人住房貸款餘額降幅收窄至０﹒８％＊
房地產開發貸款餘額１３﹒８７萬億元，同比增長０﹒８％，一季度增加３５３５億元。個
人住房貸款餘額３７﹒９萬億元，同比下降０﹒８％，增速比上年末高０﹒５個百分點，一季度
增加２１４４億元。
＊科技型中小企獲貸率增至接近５５０％＊
獲得貸款支持的科技型中小企業２７﹒１８萬家，獲貸率５４９﹒６％，比去年同期高
３﹒６個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額３﹒３３萬億元，同比增長２４％，增速比各
項貸款高１７﹒１個百分點。
獲得貸款支持的高新技術企業２６﹒７１萬家，獲貸率為５７﹒７％，比去年同期高１﹒３
個百分點。高新技術企業本外幣貸款余額１８﹒４５萬億元，同比增長８﹒５％，增速比各項貸
款高１﹒６個百分點。
＊消費性貸款餘額同比增６﹒１％＊
２０２５年一季度末，本外幣住戶貸款餘額８３﹒８８萬億元，同比增長３％，一季度增加
１﹒０４萬億元。其中，經營性貸款餘額２４﹒９７萬億元，同比增長６﹒５％，一季度增加
７９６５億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額２１﹒０２萬億元，同比增長６﹒１％，一
季度增加３２１億元。
＊工業和基礎設施相關行業貸款增速較快＊
本外幣工業中長期貸款餘額２６﹒０４萬億元，同比增長１１﹒２％，增速比各項貸款高
４﹒３個百分點，一季度增加１﹒５２萬億元。其中，重工業中長期貸款餘額２２﹒１９萬億元
，同比增長１１﹒１％；輕工業中長期貸款餘額３﹒８６萬億元，同比增長１１﹒８％。
本外幣服務業中長期貸款餘額７０﹒６２萬億元，同比增長６﹒８％，增速比各項貸款低
０﹒１個百分點，一季度增加２﹒９９萬億元。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長
７﹒５％；房地產業中長期貸款餘額同比增長４﹒５％，增速比上年末低２﹒５個百分點。
本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額４２﹒６６萬億元，同比增長８％，增速比各項貸
款高１﹒１個百分點，一季度增加１﹒７２萬億元。
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