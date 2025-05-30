《大灣區》首屆粵港澳大灣區創業大賽開啟報名，五大賽道包括ＡＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》由人力資源社會保障部、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事

務辦公室與廣東省人民政府聯合主辦的首屆粵港澳大灣區創業大賽正式拉開帷幕，廣大創業者可

自即日起至７月３１日在大賽官網（ｈｔｔｐ：╱╱

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據介紹，本屆大賽以「灣創未來，粵聚英才」為主題，旨在激發全社會創新創業活力，加速

資源對接，助力港澳青年融入國家發展大局。大賽設置人工智能與機器人、集成電路與低空經濟

、醫藥健康與生物製造、食品科技與現代農業、現代服務與文化創意共五大前沿賽道，精準對接

國家重大戰略需求與灣區產業優勢，每個賽道均配備行業頂尖評審團隊與資源支持。參賽團隊可

根據項目情況選擇５個賽道中的其中１個賽道報名參賽。



＊年滿１６歲無失信犯罪記錄即可參賽，組團最多５人＊



參賽資格方面，為吸引多元化創新力量，大賽設置包容性門檻。主體資格上，項目成員無重

大失信記錄、無犯罪記錄，項目符合國家法律法規和產業政策，且無知識產權糾紛；創新屬性上

，項目需具備創新性產品、技術或商業模式，具有較高成長潛力；企業年限上，已成立經營主體

的項目，成立時間需在２０２０年１月１日或以後；團隊構成上，參賽人員需年滿１６周歲，團

隊成員不超過５人，港澳參賽項目需已在港澳註冊成立公司，或團隊中包含具有中國國籍的港澳

居民、港澳地區高等院校在校生或畢業生。參賽項目經營主體不能為上市公司（新三板掛牌企業

除外），而參賽項目未成立經營主體，有意向或準備在大灣區創業均可參賽。



＊獲獎項目將有獎金及多項扶持＊



大賽將對獲獎項目給予獎金資助的同時，設置多元化配套服務，構建全周期的創業生態。品

牌賦能上，通過全媒體矩陣宣傳，打造「明星項目」ＩＰ，提升市場影響力；資源對接上，配套

組織「百萬英才匯南粵」創業大講堂、優秀創業項目招引、產品推介會、投融資對接、創業孵化

基地入駐對接、創業「一站式」服務等活動，幫助參賽項目對接資金、市場、場地，支持創業項

目成長發展；人才服務上，組織獲獎項目開展專項考察、交流對接、「港澳青年就業創業百團萬

人灣區行」等活動，引導支持優秀創業項目落地落戶粵港澳大灣區創業發展；政策扶持上，將為

符合條件的參賽項目申請創業擔保貸款及貼息、一次性創業資助、創業帶動就業補貼等優惠政策

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