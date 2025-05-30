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AH股新聞

30/05/2025 10:10

【人行操作】官媒：新型政策性金融工具有出台必要，ＰＳＬ或重啟

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券時報》今日頭版報道，５月７日以來，「一行一局一
會」集中發布一攬子金融政策措施。有專家表示，盡管現有政策已取得一定成效，但考慮到國內
外經濟形勢的複雜性，仍有必要設立新型政策性金融工具。財政貨幣政策有望提供配套支持，通
過擴張抵押補充貸款（ＰＳＬ）和中央財政貼息支持新工具實施。
　
＊預計新型金融工具二季度落地＊
　
　　報道指，盡管一攬子金融政策舉措正在持續發揮政策效能，但考慮到部分領域的結構性矛盾
依然有待解決，新型政策性金融工具仍有出台必要，市場機構預計在二季度落地。新型政策性金
融工具或創新支持穩定外貿和擴大有效投資。
　
　　人民銀行行長潘功勝在５月７日召開的國新辦新聞發布會上指出，未來根據經濟金融運行情
況和各項工具使用效果，可創設新的政策工具。部分券商研究機構預計，二季度將是新型政策性
金融工具落地的窗口期。
　
　　浙商證券宏觀聯席首席分析師廖博表示，４月以來外部不穩定不確定因素較多，公共投資等
宏觀意義上的快變量或將先行形成實物工作量，但私人部門的需求持續回升向好的基礎還有待進
一步穩固。他認為，新型政策性金融工具或繼續由３家政策性開發性銀行主導，定向支持外貿、
科創和消費等領域。
　
　　面對４月以來的美國關稅政策壓力，粵開證券首席經濟學家、研究院院長廖博預計，政策性
金融機構或推出類似出口買方信貸的新型政策性金融工具，定向支持外貿企業，緩解外部需求波
動沖擊。
　
＊ＰＳＬ有望重啟擴張＊
　
　　從政策執行上看，政策性金融工具既得到人行和財政部支持，又依托於３家政策性開發性銀
行，帶動商業性銀行信貸決策。隨著新型政策性金融工具落地，專家認為，不排除人行再度重啟
並擴張ＰＳＬ，為政策性金融機構提供支持；中央財政也有望為新的政策性金融工具提供貼息支
持。
　
　　為發揮金融對有效投資的支持作用，人行曾通過ＰＳＬ支持政策性開發性金融機構為基礎設
施重點領域設立金融工具和提供信貸支持。章俊認為，人行在５月７日宣布調降ＰＳＬ利率是重
要政策信號，意味著ＰＳＬ有望重啟擴張，成為人行為政策性銀行提供長期低成本資金的工具。
（ｊｑ）

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