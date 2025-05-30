【ＡＩ】中國電信在上海成立人工智能科技公司，註冊資本２﹒８億

《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中電信人工智能科技（上海）有限

公司成立，法定代表人為何忠江，註冊資本２﹒８億人民幣，經營範圍包括人工智能行業應用系

統集成服務、人工智能硬件銷售、人工智能公共數據平台、信息系統集成服務、信息技術諮詢服

務、大數據服務等，由中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）旗下中電信人工智能科技

（北京）有限公司全資持股。（ｊｑ）

