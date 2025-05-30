【ＡＩ】中國電信在上海成立人工智能科技公司，註冊資本２﹒８億

《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，中電信人工智能科技（上海）有限
公司成立，法定代表人為何忠江，註冊資本２﹒８億人民幣，經營範圍包括人工智能行業應用系
統集成服務、人工智能硬件銷售、人工智能公共數據平台、信息系統集成服務、信息技術諮詢服
務、大數據服務等，由中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）旗下中電信人工智能科技
（北京）有限公司全資持股。（ｊｑ）
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30/05/2025 11:53
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