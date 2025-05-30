《提振Ａ股》「科創板八條」發布一年，新受理９家ＩＰＯ申請

《經濟通通訊社３０日專訊》上海市政府今日舉行新聞發布會，介紹２０２５陸家嘴論壇有

關情況。上海證監局副局長趙國富在發布會上透露，去年論壇期間，證監會發布了「科創板八條

」。實施一年來，各項改革舉措已基本落地，政策效應日益顯現。



據透露，一年來，科創板新受理９家企業ＩＰＯ申請，１４家企業完成首發上市，覆蓋半導

體、新材料、高端裝備等行業領域。併購重組市場活躍度明顯增加，一年來，科創板新增披露

１０３單股權收購，交易金額合計超３２０億元（人民幣．下同）。２０２５年以來新增包含發

行股份購買資產等重大資產重組項目２０單，已超過２０２４年全年總量。



同時，指數和產品體系進一步豐富完善。新發布科創綜指、科創２００、科創板芯片設計等

１３條科創板指數，總數達到２９條，覆蓋寬基、行業主題、策略等各類型。新增科創板新能源

、人工智能等４８只交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），上市並募集資金３３８億元。



此外，市場生態持續優化。近２年超八成科創板公司發布提質增效重回報行動方案。科創板

八條發布以來，近２００家公司發布回購增持計劃，金額近１８０億元。３７０餘家公司推出

２０２４年分紅方案，合計分紅近３９０億元。（ｊｑ）

