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AH股新聞

30/05/2025 17:02

《行業數據》機構：４月國內市場手機出貨近２５０４萬部，增４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國信通院數據顯示，２０２５年４月，國內市場手機出貨量
２５０３﹒８萬部，同比增長４﹒０％，其中，５Ｇ手機１９８８﹒９萬部，同比下降１﹒７％
，佔同期手機出貨量的７９﹒４％。２０２５年１－４月，國內市場手機出貨量９４７０﹒８萬
部，同比增長３﹒５％，其中，５Ｇ手機８０９３﹒２萬部，同比增長５﹒６％，佔同期手機出
貨量的８５﹒５％。（ｊｑ）

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