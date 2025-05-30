《行業數據》機構：４月國內市場手機出貨近２５０４萬部，增４％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國信通院數據顯示，２０２５年４月，國內市場手機出貨量
２５０３﹒８萬部，同比增長４﹒０％，其中，５Ｇ手機１９８８﹒９萬部，同比下降１﹒７％
，佔同期手機出貨量的７９﹒４％。２０２５年１－４月，國內市場手機出貨量９４７０﹒８萬
部，同比增長３﹒５％，其中，５Ｇ手機８０９３﹒２萬部，同比增長５﹒６％，佔同期手機出
貨量的８５﹒５％。（ｊｑ）
【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票
30/05/2025 17:02
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２５０３﹒８萬部，同比增長４﹒０％，其中，５Ｇ手機１９８８﹒９萬部，同比下降１﹒７％
，佔同期手機出貨量的７９﹒４％。２０２５年１－４月，國內市場手機出貨量９４７０﹒８萬
部，同比增長３﹒５％，其中，５Ｇ手機８０９３﹒２萬部，同比增長５﹒６％，佔同期手機出
貨量的８５﹒５％。（ｊｑ）
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