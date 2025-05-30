《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１４％，中美關稅談判「停滯」

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯邦上訴法院批准暫緩執行貿易法院命令，美國總統特朗

普關稅行動仍然有效。市場分析指出，特朗普其實還有其他替代方案，他可以依據第１２２條款

在１５０天內徵收最高１５％關稅等。



美國全面關稅不確定性增，與各國的談判似乎未有大進展。美財長貝森特承認，與中國的貿

易談判「有點停滯」，但未來幾周雙方官員將有更多交談；不過，他認為兩國領導人可能有必要

通話，以便中美達成協議。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１４％，報３３５８﹒８１

點，深成指低開０﹒３６％，創業板低開０﹒４９％；盤初數字貨幣及ＥＤＡ概念股繼續造好，

可控核聚變板塊走低。



早前消息指，美國商務部工業與安全局上周五（２３日）已向全球主要的電子設計自動化

（ＥＤＡ）軟件提供商發出信函，要求他們暫停向中國客戶發貨，並暫停對整個中國大陸地區的

ＥＤＡ服務與支持。據悉，西門子中國區人員已無法登錄使用公司的技術類網站。



另外，ＭＳＣＩ中國指數常規季度調整今日盤後生效，本次新納入芯原股份

（滬：６８８５２１）、百利天恒（滬：６８８５０６）、惠泰醫療（滬：６８８６１７）、光

線傳媒（深：３００２５１）、海思科（深：００２６５３）５隻Ａ股以及Ｈ股市場的重慶農村

商業銀行（０３６１８）；剔除海信家電（深：０００９２１）、一汽解放

（深：０００８００）等１７隻股票。



人民銀行今日進行２９１１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１４２５

億元逆回購到期，即今日淨投放１４８６億元。（ｒｙ）

