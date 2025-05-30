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30/05/2025 09:29

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數高開０﹒３％，深證Ｂ低開０﹒１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ｂ股指數高開０﹒３％，報２６１﹒３５點。深證Ｂ股指
數低開不足０﹒１％，報１２０４﹒７１點。

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

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