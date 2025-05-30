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AH股新聞

30/05/2025 15:06

《Ａ股行情》ＭＳＣＩ今換馬，滬綜指收跌０﹒４７％，連跌兩周

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國關稅判決反覆，分析師預計市場將繼續處於關稅措施時而
升級、時而緩和的環境中，不確定性削弱投資信心。今日滬深股市全天窄幅震盪，滬綜指收低
０﹒４７％，報３３４７﹒４９點，深成指亦跌０﹒８５％，創業板指軟０﹒９６％。成交再減
，兩市全天成交量１﹒１４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少４６２億元或４％。
　
　　ＭＳＣＩ中國指數季度調整今日盤後生效，本次新納入芯原股份（滬：６８８５２１）、百
利天恒（滬：６８８５０６）、惠泰醫療（滬：６８８６１７）、光線傳媒
（深：３００２５１）、海思科（深：００２６５３）５隻Ａ股以及Ｈ股市場的重慶農村商業銀
行（０３６１８）；除百利天恒大漲５﹒３％之外，其餘多數收跌，惠泰醫療及光線傳媒跌幅均
有２％。
　
　　早前外媒消息稱，美國對華貨品及技術出口限制加碼，受影響的包括半導體設計軟件和化學
品、丁烷和乙烷、機床和航空設備。最新有半導體設計軟件（ＥＤＡ）公司新思科技
（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）已證實前述消息，發信通知中國員工停止在華服務和銷售。滬深ＥＤＡ概
念板昨日在國產替代預期下收漲，今板塊回吐，華大九天（深：３０１２６９）收跌４﹒６％。
滬指本周低氣壓，再跌０﹒０３％，兩周連跌共計０﹒６％。
　
　　另外，內地５月３１日至６月２日為端午節假期，６月２日Ａ股休市，６月３日起照常開市
。（ｒｙ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８４０﹒２３　　－０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３４７﹒４９　　－０﹒４７　　　　４４３３﹒５９　　
　　深證成指　　１００４０﹒６３　－０﹒８５　　　　６９５８﹒２０　　
　　創業板指　　１９９３﹒１９　　－０﹒９６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７７﹒０３　　－０﹒９４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５６﹒８２　　－１﹒４４　　　　　２﹒５４　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８２﹒６７　　－１﹒９２　　　　　１﹒０９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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