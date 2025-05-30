《Ａ股行情》ＭＳＣＩ今換馬，滬綜指收跌０﹒４７％，連跌兩周

《經濟通通訊社３０日專訊》美國關稅判決反覆，分析師預計市場將繼續處於關稅措施時而

升級、時而緩和的環境中，不確定性削弱投資信心。今日滬深股市全天窄幅震盪，滬綜指收低

０﹒４７％，報３３４７﹒４９點，深成指亦跌０﹒８５％，創業板指軟０﹒９６％。成交再減

，兩市全天成交量１﹒１４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少４６２億元或４％。



ＭＳＣＩ中國指數季度調整今日盤後生效，本次新納入芯原股份（滬：６８８５２１）、百

利天恒（滬：６８８５０６）、惠泰醫療（滬：６８８６１７）、光線傳媒

（深：３００２５１）、海思科（深：００２６５３）５隻Ａ股以及Ｈ股市場的重慶農村商業銀

行（０３６１８）；除百利天恒大漲５﹒３％之外，其餘多數收跌，惠泰醫療及光線傳媒跌幅均

有２％。



早前外媒消息稱，美國對華貨品及技術出口限制加碼，受影響的包括半導體設計軟件和化學

品、丁烷和乙烷、機床和航空設備。最新有半導體設計軟件（ＥＤＡ）公司新思科技

（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）已證實前述消息，發信通知中國員工停止在華服務和銷售。滬深ＥＤＡ概

念板昨日在國產替代預期下收漲，今板塊回吐，華大九天（深：３０１２６９）收跌４﹒６％。

滬指本周低氣壓，再跌０﹒０３％，兩周連跌共計０﹒６％。



另外，內地５月３１日至６月２日為端午節假期，６月２日Ａ股休市，６月３日起照常開市

。（ｒｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８４０﹒２３ －０﹒４８

上證指數 ３３４７﹒４９ －０﹒４７ ４４３３﹒５９

深證成指 １００４０﹒６３ －０﹒８５ ６９５８﹒２０

創業板指 １９９３﹒１９ －０﹒９６

科創５０ ９７７﹒０３ －０﹒９４

Ｂ股指數 ２５６﹒８２ －１﹒４４ ２﹒５４

深證Ｂ指 １１８２﹒６７ －１﹒９２ １﹒０９

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