《Ａ股焦點》西門子等停對華ＥＤＡ軟件升級服務，滬深概念股回調

《經濟通通訊社３０日專訊》美國商務部禁止當地ＥＤＡ（電子設計自動化）企業出貨予中

國客戶，引發國產替代預期，Ａ股ＥＤＡ概念昨日（２９日）大漲後今日明顯回調，華大九天

（深：３０１２６９）跌超５％，台基股份（深：３０００４６）挫４﹒３％，廣立微

（深：３０１０９５）跌３﹒７％，國民技術（深：３０００７７）、安路科技

（滬：６８８１０７）、賽微電子（深：３００４５６）跌幅居前，不過，概倫電子

（滬：６８８２０６）仍升１％。



＊已購買軟件仍可使用，惟無法升級＊



綜合內媒消息，至少從本周一（２６日）開始，西門子中國區人員已經無法登錄使用公司的

技術類網站。「今天，公司用帳號登錄西門子（原Ｍｅｎｔｏｒ）網站，已經無法下載

Ｃａｌｉｂｒｅ軟件。另外，Ｃａｄｅｎｃｅ網站也出現下載鏈接無效的情況。截至目前，只有

Ｓｙｎｏｐｓｙｓ軟件還可繼續下載。」５月２９日，一家Ａ股上市的中國芯片設計公司內部人

士對《財新》透露。



兩名熟悉芯片設計的人士表示，西門子ＥＤＡ的中國銷售人員僅告知他們，總部正在跟美國

政府交涉，目前只能等待後續進展。「已購買的現有ＥＤＡ軟件仍可使用，但軟件目前無法升級

。」（ｒｙ）

