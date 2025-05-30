  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/05/2025 10:43

《Ａ股焦點》西門子等停對華ＥＤＡ軟件升級服務，滬深概念股回調

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國商務部禁止當地ＥＤＡ（電子設計自動化）企業出貨予中
國客戶，引發國產替代預期，Ａ股ＥＤＡ概念昨日（２９日）大漲後今日明顯回調，華大九天
（深：３０１２６９）跌超５％，台基股份（深：３０００４６）挫４﹒３％，廣立微
（深：３０１０９５）跌３﹒７％，國民技術（深：３０００７７）、安路科技
（滬：６８８１０７）、賽微電子（深：３００４５６）跌幅居前，不過，概倫電子
（滬：６８８２０６）仍升１％。
　
＊已購買軟件仍可使用，惟無法升級＊
　
　　綜合內媒消息，至少從本周一（２６日）開始，西門子中國區人員已經無法登錄使用公司的
技術類網站。「今天，公司用帳號登錄西門子（原Ｍｅｎｔｏｒ）網站，已經無法下載
Ｃａｌｉｂｒｅ軟件。另外，Ｃａｄｅｎｃｅ網站也出現下載鏈接無效的情況。截至目前，只有
Ｓｙｎｏｐｓｙｓ軟件還可繼續下載。」５月２９日，一家Ａ股上市的中國芯片設計公司內部人
士對《財新》透露。
　
　　兩名熟悉芯片設計的人士表示，西門子ＥＤＡ的中國銷售人員僅告知他們，總部正在跟美國
政府交涉，目前只能等待後續進展。「已購買的現有ＥＤＡ軟件仍可使用，但軟件目前無法升級
。」（ｒｙ）

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國上訴法院暫緩執行貿易法庭關稅判決，至下月9日

30/05/2025 09:32

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處