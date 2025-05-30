【人行操作】人行２９１１億逆回購利率持平，全周放水６５６６億

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，今日進行２９１１億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平１﹒４％。



公開市場今日有１４２５億元逆回購到期，即今日淨投放１４８６億元。



本周公開市場有９４６０億元逆回購到期，對沖本周人行進行的１６０２６億元逆回購，即

全周共放水６５６６億元。（ｊｑ）

