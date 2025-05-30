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AH股新聞

30/05/2025 09:29

國產機器人操作系統「鴻道」面世，支持華為、英偉達等處理器

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家新型工業化操作系統－－鴻道操作系統２９日正式發布，
實現芯片－系統－應用的垂直整合，支持包括龍芯，華為、海光、英偉達、英特爾、高通等在內
的一眾ＧＰＵ╱ＮＰＵ架構。這標誌著中國在具身智能機器人基礎軟件領域取得重大進展，為國
產機器人操作系統實現自主可控提供了關鍵支撐。
　
＊節省５０％成本、６０％功耗＊
　
　　東土科技（深：３００３５３）控股子公司北京光亞鴻道操作系統有限公司總經理鄒露君在
發布會上介紹，鴻道操作系統跨出了軟件定義機器人的一小步－－仿照人類大腦，將機器人負責
ＡＩ計算的大腦和負責運動控制的小腦，運行在同一顆芯片上，節省了５０％的成本，６０％的
功耗，「這種架構天生對最新的ｖｌａ人工智能模型友好」。鴻道操作系統還在靜音、提升續航
能力等方面具有顯著優勢。
　
　　東土科技董事長李平在發布會後接受內媒訪問時表示，機器人很有可能是人類技術變革的聚
集點，未來所有的技術可能都將匯聚在機器人身上。因此，機器人的電子架構不應該採用國外的
方案，「我們要擔當起中國機器人產業、電子架構底層基礎的旗手」。
　
　　李平並指，發布會的終極目的，是要在國產的主流芯片上建立起中國具身智能的電子架構。
操作系統和網絡是電子架構的核心，也是具身智能和機器人領域的根本，鴻道操作系統正在與多
個國產廠商在底層深入合作。
　
　　另外，發布會上，海光信息（滬：６８８０４１）與光亞鴻道簽署戰略簽約，被業界視為國
產算力與國產操作系統協同發展的里程碑。海光信息與鴻道操作系統已經完成了多項深度適配，
構建起全自主的計算平台。雙方合作也將填補國內機器人全自主技術鏈空白，助力中國機器人產
業從「單點突破」邁向「生態引領」。（ｓｌ）

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