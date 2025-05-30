《神州金融》彭博：中國６月約４﹒２萬億人幣同業存單到期創新高

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報道，中國的銀行存款利率下調勢將再次引發資金

「搬家」潮，再加上創紀錄的同業存單到期，中國銀行間市場料在６月迎來流動性大考。市場關

注人民銀行是否會加大資金投放，以托底貨幣市場平穩運行。



在本輪存款降息後，部分銀行的活期存款利率距離零利率僅剩５個基點，定期存款利率相對

於政策利率的調降幅度亦高於此前各輪降息。同時，彭博數據顯示，６月中國將有約４﹒２萬億

元（人民幣．下同）同業存單到期，創歷史新高。



＊創新高同業存單到期、萬億存款或搬家，專家料人行將放水對沖＊



友山基金聯席首席投資官許永斌估計，本輪存款降息可能導致１﹒５萬億元左右存款搬家。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬則預計，理財和公募基金將因存款轉移至多增加１萬億元，並認

為短期為了彌補負債缺口，銀行發行存單的需求非常高。



德邦證券固收分析師呂品表示，降低存款利率後資金向理財等轉移，進一步強化和放大了市

場對銀行負債不穩的擔憂，短期內資金面壓力和波動性都會有所加大，需謹慎對待６月流動性。

他認為，人行或進行對沖操作，但如何精準匹配資金量仍面臨挑戰。



報道指，去年４月，人行禁止手工補息後引發大規模存款搬家，彼時人民幣存款從一季度末

的紀錄高位大幅減少３﹒９２萬億元，資金流向非銀機構。此輪預期中的存款搬家規模雖然較上

一輪較小，但銀行增負債需求恰逢存單再融資需求的共振，令同業存單的供給壓力陡增。



不過，隨著存款從銀行體系逐漸流入非銀，後續非銀機構也可能成為銀行間市場資金供應和

同業存單配置的重要力量，這將對資金利率走高的幅度有所限制。



另外，隨著本周在岸人民幣兌美元一度升破７﹒１７元，防止匯率過快升值的考量正為人行

的貨幣寬鬆助力。考慮到內需提振仍待發力，適度寬鬆仍是當下主題，不少市場人士認為人行不

會對正在積蓄的流動性壓力坐視不理。吉豐資本研究總監夏愔愔表示，６月貨幣市場壓力會比較

大，但主要看人行放錢的力度。當前沒有人民幣貶值壓力，是人行投放流動性的窗口期。

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