【車企血戰】比亞迪高管：中國主流車企不存在所謂「汽車圈恒大」

《經濟通通訊社３０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）集團品牌及公關

處總經理李雲飛今日在其微博帳號發長文，回應近日有大量文章、評論和視頻暗指比亞迪是「汽

車圈恒大」一事。



李雲飛表示，對於被暗指為「汽車圈恒大」感到困惑兼又好氣又好笑，而這一切源於上周長

城汽車車（０２３３３）（滬：６０１６３３）董事長魏建軍的驚人言論：「現在汽車產業裏邊

的『恒大』已經存在了，只不過沒爆而已」。



＊已就事件向國家有關部門提交線索，將追究相關責任＊



李雲飛列出多項數據強調，整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國

主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，批評「任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的

」。李雲飛還稱，對於很多危言聳聽的言論，「我們已經向國家有關部門反映及上報了相關證據

及線索」，而對於惡意帶節奏的相關方，比亞迪將追究其法律責任。



＊列舉其他車企負債率、總負債等數據，證明公司健康＊



李雲飛以相關數據反問帶節奏的有關方面，「說我們７０％的資產負債率高，很危險！那福

特８４％、通用汽車７６％、蘋果８０％、波音１０２％、吉利６８％、賽力斯７６％，他們高

嗎？危險嗎？」、「拿我們總負債５８００多億說事，很危險！那豐田２﹒７萬億、大眾３﹒４

萬億、福特１﹒７萬億、吉利５０４７億、上汽６１０４億，他們危險嗎？」



李雲飛還質問，「『有息負債』你們從來不講……看負債，大家重點要看『有息負債』（即

需要支付利息的債務，比如借銀行的錢或是發行債券等）。以最新年報為例，我們是２８６億，

吉利是８６０億、上汽是９４５億、豐田是１﹒８萬億、福特是１﹒１萬億、大眾１萬億，比下

來，是不是我們中國車企更健康？」



至於被指比亞迪的負債主要是供應商應付款，李雲飛指出，「一個企業的規模越大、營業收

入越高，對外採購與合作的體量也越大，對拉動經濟增長的作用也更明顯。我們是２４４０億、

上汽是２４１１億、吉利是１８２４億。其實一個企業應付帳款多不多，還要看應付帳款佔營業

收入的比例，這個比例越低，說明未支付的貨款比例越小。我們是３１％、吉利是３２％、上汽

是３８％、長城是３９％」。



＊對供應商付款周期１２７天，長城、上汽更長＊



李雲飛又指，「你們還會帶節奏說，對供應商的付款周期長！我們也同樣看看國內車企財報

裏的應付帳款和應付票據的平均周轉天數，我們是１２７天、吉利也是１２７天、長城是１６３

天、上汽是１６４天。再看看我們２０２４年的財報，全年營收７７７１億、淨利潤４０３億、

研發投入５４２億、國內納稅５１０億、現金儲備１５４９億，這是比亞迪過去３０年最好的經

營業績」。李雲飛還直指，「過去幾年比亞迪高速增長，反觀有些企業卻止步不前，新能源業務

甚至嚴重落後」。（ｓｌ）

