《車企血戰》哪吒汽車：因租約到期拆總部ＬＯＧＯ，沒罷免ＣＥＯ

《經濟通通訊社３０日專訊》哪吒汽車前景未明，近日還傳出其上海總部ＬＯＧＯ連夜拆除

、「債轉股」方案失敗，以及國資股東動議罷免哪吒汽車創始人、董事長兼ＣＥＯ方運舟等消息

，「哪吒汽車破產」的傳聞甚囂塵上。內媒《銀柿財經》向哪吒汽車方面求證，大致得到否的回

答。



其中，針對上海總部ＬＯＧＯ拆除，哪吒汽車品牌中心人士解釋稱，這是因為寫字樓租約期

滿了，「物業正常進行拆除工作」。



＊債轉股方案無ＫＰＩ，融資方面無進展＊



至於「債轉股方案失敗」，有指哪吒汽車拖欠供應商總共６０億元（人民幣．下同），而此

前哪吒汽車已於３月２５日與百多家供應商達成超２０億元債轉股協議，投資方原要求先化解一

半的債務即３０億元，才願意提供新的資金。上述品牌人士對此回應稱，「債轉股方案是沒有

ＫＰＩ的」，而這是企業自救的方案，「不涉及到別的」。



另對於哪吒汽車母公司合眾新能源汽車的國有投資方股東，醞釀動議召開董事會罷免方運舟

一事，該人士指此事「不存在」，並強調「國資股東在和我們一起救公司」，又指尋求融資方面

「其實一直沒停過，只是沒有進一步進展」。（ｓｌ）

