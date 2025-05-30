  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

30/05/2025 14:43

《車企血戰》哪吒汽車：因租約到期拆總部ＬＯＧＯ，沒罷免ＣＥＯ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》哪吒汽車前景未明，近日還傳出其上海總部ＬＯＧＯ連夜拆除
、「債轉股」方案失敗，以及國資股東動議罷免哪吒汽車創始人、董事長兼ＣＥＯ方運舟等消息
，「哪吒汽車破產」的傳聞甚囂塵上。內媒《銀柿財經》向哪吒汽車方面求證，大致得到否的回
答。
　
　　其中，針對上海總部ＬＯＧＯ拆除，哪吒汽車品牌中心人士解釋稱，這是因為寫字樓租約期
滿了，「物業正常進行拆除工作」。
　
＊債轉股方案無ＫＰＩ，融資方面無進展＊
　
　　至於「債轉股方案失敗」，有指哪吒汽車拖欠供應商總共６０億元（人民幣．下同），而此
前哪吒汽車已於３月２５日與百多家供應商達成超２０億元債轉股協議，投資方原要求先化解一
半的債務即３０億元，才願意提供新的資金。上述品牌人士對此回應稱，「債轉股方案是沒有
ＫＰＩ的」，而這是企業自救的方案，「不涉及到別的」。
　
　　另對於哪吒汽車母公司合眾新能源汽車的國有投資方股東，醞釀動議召開董事會罷免方運舟
一事，該人士指此事「不存在」，並強調「國資股東在和我們一起救公司」，又指尋求融資方面
「其實一直沒停過，只是沒有進一步進展」。（ｓｌ）

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 美國上訴法院暫緩執行貿易法庭關稅判決，至下月9日

30/05/2025 09:32

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處