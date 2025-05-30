【數據前瞻】關稅戰暫歇，中國５月官方製造業ＰＭＩ料收縮區回升

《經濟通通訊社３０日專訊》中國５月官方製造業ＰＭＩ及財新製造業ＰＭＩ將分別於明日

及下周二公布。《路透》綜合２１家分析機構預估中值顯示，中國５月官方製造業ＰＭＩ料從４

月的４９回升至４９﹒５，但連續第二個月處於收縮區間。另據１２家機構預估中值顯示，財新

５月中國製造業ＰＭＩ料亦從三個月低位５０﹒４小幅上升至５０﹒６。分析認為，這是因為中

美關稅戰暫得喘息，中國出口商「搶出口」帶動下整體工業活動有所企穩。



＊澳新銀行：官方非製造業ＰＭＩ料小升＊



澳新銀行（ＡＮＺ）的周曉、楊宇霆表示，官方ＰＭＩ調查通常在每月２２日至２５日之間

進行，因此此次調查將反映５月１２日（中美）日內瓦關稅協議的影響。他們同時指出，儘管中

美日內瓦會晤後大宗商品價格出現溫和反彈，但中國國內製造業開工率偏低的態勢表明，關稅對

勞動密集型產業的衝擊仍在延續。至於５月非製造業ＰＭＩ，他們預計，受「五一」假期效應支

撐，將有望由４月的５０﹒４上升至５０﹒８。



＊廣發證券：搶出口帶動製造業ＰＭＩ改善＊



廣發證券資深宏觀分析師王丹亦預計５月官方製造業ＰＭＩ將改善，理由是５月戰略性新興

產業採購經理人指數（ＥＰＭＩ）反彈並顯示出口訂單好轉明顯，運價指數指向海外進口商利用

９０天平靜期在加快進口；製造業ＰＭＩ統計時間區間較ＥＰＭＩ多出了下旬，「搶出口」帶動

作用更強。



５月中國ＥＰＭＩ回升至５１，環比上升１﹒６個點，遠高於近四年同月環比均值的下降

１﹒６個點。中采諮詢表示，５月反季節性回升，主因是多數產業出口中斷後５月中旬開始回補

，外需拉動整體需求與生產回暖。（ｓｌ）

