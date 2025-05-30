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AH股新聞

30/05/2025 08:35

農業銀行（０１２８８）發５００億元人民幣資本債券，利率２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，經相關
監管機構批准，在全國銀行間債券市場發行２０２５年無固定期限資本債券（第一期）（債券通
）於本周二（２７日）簿記建檔，於昨日發行完畢，債券發行規模為５００億元人民幣。
　
　　該集團指，債券前５年票面利率為２％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息日附
發行人有條件贖回權。債券募集資金將用於補充其他一級資本。（ｗｈ）

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