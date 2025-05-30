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AH股新聞

30/05/2025 08:03

恒瑞醫藥（０１２７６）３種１類創新藥獲准內地註冊上市

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒瑞醫藥（０１２７６）（滬：６００２７６）公布，收到國
家藥品監督管理局通知，獲得藥品註冊批准，自主研發的３種１類創新藥上市，其中注射用瑞康
曲妥珠單抗用於治療存在ＨＥＲ２（ＥＲＢＢ２）激活突變且既往接受過至少一種系統治療的不
可切除局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者。經查詢Ｅｖａｌｕａｔｅ　Ｐｈａｒｍａ數據
庫，去年３種同類產品全球銷售額合計約６５﹒５７億美元。截至目前，注射用瑞康曲妥珠單抗
相關項目累計研發投入約１１﹒７億元（人民幣．下同）。
　
　　該集團指，批准蘋果酸法米替尼膠囊上市，聯合注射用卡瑞利珠單抗用於既往接受含鉑化療
治療失敗、但未接受過貝伐珠單抗治療的復發或轉移性宮頸癌患者。截至目前，注射用卡瑞利珠
單抗相關項目累計研發投入約２９﹒６億元，而蘋果酸法米替尼相關項目累計研發投入約
２﹒５５億元。
　
　　此外，該集團指，批准注射用磷羅拉匹坦帕洛諾司瓊上市，用於預防成人高度致吐性化療引
起的急性和遲發性惡心和嘔吐。截至目前，注射用磷羅拉匹坦帕洛諾司瓊相關項目累計研發投入
約１﹒８億元。（ｗｈ）

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